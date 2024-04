Dit weekend is het DTM-seizoen begonnen op het Motorsport Arena in Oschersleben, waardoor het één van de laatste raceklassen in 2024 is die van start is gegaan. Er doet dit jaar, ook volgens Max Verstappen, een groot Nederlands talent mee: Thierry Vermeulen, zoon van Raymond Vermeulen, die de manager van Verstappen is en oud-manager was van Jos Verstappen.

Het zal het tweede seizoen worden van Vermeulen in de raceklasse. Tegenover Motorsport.com vertelt Verstappen wat Vermeulen op 21-jarige leeftijd al zo goed maakt. “Hij is heel snel. Elke keer als ik met hem rijd, zit hij de hele tijd binnen twee tienden van me. Al die jongens waar hij tegen racet, daar reed ik vroeger al tegen. Die hebben dus veel meer ervaring dan hij." Vermeulen werd vorig jaar zestiende in het kampioenschap en hoopt komend seizoen voorin mee te doen.

Regelmatig contact tussen Verstappen en Vermeulen

Verstappen en Vermeulen kennen elkaar en werken ook wel samen, omdat Vermeulen onderdeel is van Verstappen.com Racing, iets wat ook op zijn Ferrari 296 GT3 terug te vinden zal zijn. “Hij stuurt me altijd zijn data en onboards. En als hij aan het testen is, houdt hij me gedurende de dag op de hoogte. Verder proberen we op de simulator dingen te trainen en probeer ik tips te geven wanneer dat kan en wanneer hij dat nodig heeft.” Verstappen weet dat Vermeulen nog jong is en veel moet leren. "Thierry is natuurlijk nog steeds aan het leren. Dat duurt gewoon even en daar moet je geduldig mee zijn, maar hij pakt het snel op. Hij heeft zeker talent. En hij is zeker niet bang in de snelle bochten!"

Vermeulen heeft volgens Verstappen goede auto

De Ferrari 296 GT3 van Vermeulen is volgens Verstappen een goede en snelle auto, iets wat hij zelf heeft mogen meemaken. "De auto is goed. Ik heb er zelf ook mee getest, met die Ferrari. Dat is echt wel een serieus snelle auto. Alleen ben je ook afhankelijk van de BoP. Dat kan een keer tegen zitten voor hem en dat kan een keer in zijn voordeel uitpakken. En als het goed staat qua BoP, moet je er natuurlijk het beste van maken.”

