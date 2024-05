Esteban Ocon en Max Verstappen zijn elkaar voor de Formule 1 vaak genoeg tegengekomen. Vooral in het karten was er een intense rivaliteit tussen de coureurs die tegenwoordig voor Alpine en Red Bull Racing uitkomen in de koningsklasse. De Fransman gaat open in op die periode.

De twee coureurs waren allebei zeer succesvol in het karten. Verstappen won Nederlandse en Belgische nationale titels, voordat hij in 2010 internationaal ging met overwinningen in Europese en wereldkampioenschappen. Ocon werd op zijn beurt meermaals Frans nationaal kampioen en maakte in hetzelfde jaar als de Limburger de overstap naar de internationale kartwedstrijden. Zo reden ze allebei in onder andere de KF3-klasse van de WSK Euro Series, het CIK-FIA Europese Kampioenschap en de CIK-FIA World Cup. Net als in 2010 kwam Verstappen ook in 2011 bovenaan te staan van de puntenstand in de WSK Euro Series, en het was Ocon die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Een jaar later maakte Ocon zijn debuut in de autosport in de Formule Renault, terwijl Verstappen tot en met 2013 doorging met karten.

Bang voor de Verstappens

"Het waren die jaren, toen ik met mijn vader was tegen hem en zijn vader," begon Ocon bij The High Performance Podcast over zijn tijd in het karten. "[De vader van Max] had de ervaring, omdat hij zelf in karts racete, dus zij hadden op dat vlak een beetje een voorsprong." Gevraagd naar hoe de competitie tussen hem en Verstappen was, antwoordde de Alpine-coureur: "Het was, om eerlijk te zijn, heel intens. Iedereen was toendertijd bang voor Jos en Max, omdat Jos in F1 had gereden en hij stond bekend om hoe fel en hoe eng hij kon zijn in gesprekken met andere jonge kinderen en alles wat er gaande is op kartcircuits."

Veel geleerd

"Mijn vader en ikzelf, wij waren nooit bang," vervolgde Ocon. "We wilden namelijk gewoon racen en hard ook. We raceten hard, echt hard, en op sommige momenten bij bepaalde kartwedstrijden gingen we over de schreef. Soms finishten we daardoor niet op de posities waarop we hoorden te finishen, omdat de gevechten in het karten zo fel was. Maar door dat alles heb ik veel geleerd over hoe je moet racen en ik hoop dat hij daardoor ook veel heeft geleerd."

