Hoewel Carlos Sainz nog steeds de beoogde teamgenoot van Nico Hülkenberg bij het team van Audi/Sauber moet gaan worden, houdt de renstal ook Esteban Ocon als eventuele vervanger achter de hand.

Afgelopen week werd bekend dat Hülkenberg van Haas verkast naar het team van Sauber in 2025. Toch is het geen geheim dat Sainz ook altijd nog een doelwit is voor de renstal dat officieel nog moet gaan starten in de koningsklasse: Audi. De Spanjaard zou echter in de belangstelling staan van Mercedes, maar ook Red Bull Racing. Waar de toekomst van Sainz ligt, dat is op dit moment niet duidelijk, maar volgens F1-insider gaat de tijd wel dringen voor de Spanjaard en mocht hij niet naar Sauber gaan, dan is Ocon een kanshebber op het zitje.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brundle krijgt minder races om te verslaan van Sky Sports F1

Alpine in neerwaartse spiraal

Ocon is bezig met zijn laatste contractjaar bij Alpine. De Franse renstal begon het 2024-seizoen met een te zware auto, die ook nog eens de langzaamste van het veld is. Voorlopig lijkt er in de top van het team nog geen rust te zijn en hoewel interim teambaas Bruno Famin naar veelbelovende tekenen wijst, zijn de prestaties nog niet om over naar huis te schrijven.

OOK INTERESSANT: Honda tevreden over ontwikkeling 2026-motor: "Alles verloopt volgens plan"

Ocon als plan 'B'

Audi is echter op de achtergrond bezig om alle belangrijke puzzelstukjes te verzamelen, zodat het in 2026 een sterk debuut kan gaan hebben. Ocon is daarvoor ook op de shortlist gezet. Het Duitse medium bevestigt dat het team de Fransman als een 'waardevol bezit' beschouwt. Mocht Ocon toehappen, dan gaat hij van het ene fabrieksteam naar het andere fabrieksteam.

Gerelateerd