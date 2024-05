Het team van Audi sprak op dinsdag openlijk uit in Carlos Sainz een topfavoriet voor het stoeltje naast Nico Hülkenburg te zien, maar voorlopig lijkt die liefde onbeantwoord. De Spanjaard zou juist mikken op een plekje bij Red Bull Racing of Mercedes.

Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een volle kluif aan Charles Leclerc. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen. Natuurlijk is er zeker de nodige interesse voor de diensten van Sainz. Voorlopig is er echter nog niks concreet en wordt er vooral op de achtergrond door Sainz en zijn entourage gesproken met verschillende teams. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Aston Martin, Audi, Mercedes en Red Bull Racing, maar veel duidelijk is er nog niet.

Interesse is groot

De druk rondom een mogelijk zitje voor Sainz wordt echter steeds groter. De rijdersmarkt voor volgend seizoen is constant in verschuiving en zo af en toe wordt er zelfs al een coureur voor het volgende seizoen bevestigd. Zo hoorden we pas hoe Nico Hülkenberg bij het toekomstige Audi werd gepresenteerd, het team waar Sainz er ook goed opstaat. Dat hoorden we dinsdag uit de mond van Allesandro Alunni Bravi, algemeen directeur van Sauber Group: "Iedereen weet dat er een topcoureur beschikbaar is op de markt, dat is Carlos Sainz. Ik denk dat iedereen Carlos graag aan boord zou willen hebben. Hij is een van de beste coureurs", zei hij onder meer.

Audi niet de favoriete optie

Vaak wordt Sainz ook als de beste optie voor de man uit Madrid gezien, maar volgens Soymotor geniet een overgang naar Audi niet de prioriteit. Het is natuurlijk maak de vraag om het ambitieuze team de verwachtingen wel waar kan maken na het instappen in 2026 en dus zou de Spanjaard hopen op een veiligere optie: rijden naast Max Verstappen bij Red Bull Racing of rijden naast George Russell bij Mercedes. Het is echter de vraag of daar wel plek voor Sainz gaat zijn. Sergio Pérez doet het dit seizoen prima bij Red Bull en mikt op een contractverlenging, terwijl Mercedes druk bezig is om de zeer talentvolle Andrea Kimi Antonelli klaar te stomen voor het grote werk.

