Carlos Sainz heeft zich als derde gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Miami. Ondanks dat hij niet kon tippen aan de rondetijden van Max Verstappen en Ferrari-ploegmaat Charles Leclerc, leek hij toch tevreden.

Sainz heeft zich op het Miami International Autodrome dit weekend nog niet in de spotlight kunnen rijden. Hij kwalificeerde zich als vijfde voor de sprintkwalificatie op de vrijdagavond en werd eerder deze zaterdag ook weer kleurloos vijfde in de sprintrace, nadat hij de VCARB van Daniel Ricciardo niet wist in te halen. Terwijl Verstappen en Leclerc streden om de pole position, moest Sainz genoegen nemen met de derde plek in de kwalificatie voor de zondagsrace. Hij is er wel optimistisch over dat hij vanaf de schone lijn mag vertrekken morgen.

Elke ronde weer een avontuur

"Eerlijk gezegd was het een beetje zonde vanochtend dat ik niet langs Daniel kwam, maar ik wist dat we de snelheid hadden," begon Sainz na de kwalificatie, terugblikkend op de Sprint van eerder op de zaterdag. "Ik wist dat ik nu in de top drie kon komen met een foutloze kwalificatie. Het lukte om goede rondjes te rijden, al is het wel uitdagend hier met een nieuw setje softs. Elke ronde is weer een avontuur, zeker met de wind, en je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat allemaal in acht nemend waren de rondjes zeker niet slecht. Het is bijna onmogelijk om een perfect rondje hier te rijden. Er is altijd weer een plekje waar je glijdt, een plekje waar je een band oververhit, een plekje waar de wind je weer anders raakt. Het is lastig om de balans te vinden en een lastig circuit. Dan is P3 op de schone lijn volgens mij wel een goede plek om te starten," aldus de Spanjaard die de tweede startrij zal delen met Pérez.

