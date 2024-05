Carlos Sainz is nog steeds opzoek naar een stoeltje voor het Formule 1-seizoen van 2025. Volgens Sky Sports heeft Mercedes inmiddels de deur gesloten voor de Spanjaard. De Zilverpijlen zouden nog steeds wachten op Max Verstappen.

Lewis Hamilton kondigde afgelopen winter aan het team waarmee hij zes wereldkampioenschappen verdiende, na dit jaar te verlaten. De overstap van Mercedes naar Ferrari was de eerste domino die viel in dit silly season. Langzaam maar zeker wordt er steeds meer bekend over wie waar terechtkomt. Fernando Alonso en Alexander Albon hebben contractverlengingen getekend bij Aston Martin en Williams, respectievelijk, en Nico Hülkenberg zal overstappen naar Sauber wat vanaf 2026 Audi wordt. Verstappen heeft nog een deal bij Red Bull Racing tot en met 2028, maar sinds de situatie rondom de beschuldigingen over Christian Horner zijn er geruchten dat een overstap naar Mercedes nog mogelijk is. Als dat plan niet doorgaat, dan lijkt het erop dat Andrea Kimi Antonelli zal debuteren bij het Duitse team.

Mercedes neemt de tijd

"Wat ik over hem kan zeggen is dat hij niet naar Mercedes gaat," begint Craig Slater over Sainz bij Sky Sports vanuit Monaco. "Dat is mij vrij duidelijk geworden. Het is niet zo dat Mercedes niet respecteert wat hij kan doen en heeft gedaan in F1, maar ze willen gewoon hun tijd nemen. Ze wachten op Max Verstappen om te zien of hij beschikbaar wordt en zo niet, dan ligt Kimi Antonelli, de jonge Italiaan die in augustus achttien wordt, op koppositie om het stoeltje te krijgen. Carlos Sainz begrijpt dat ze geen beslissing gaan maken in een tijdsbestek waar hij comfortabel mee is. De ogen van Sainz en zijn vertegenwoordigers zijn gericht op het tweede Red Bull-zitje naast Verstappen."

Onderhandelingen met Horner in plaats van Marko

Slater legt verder uit dat er wel gesprekken plaatsvinden tussen Sainz en Red Bull. "Van wat ik begrijp over zijn kansen om daar naartoe te gaan, is dat het steeds omhoog en omlaag gaat. Maar als Sergio Pérez zijn vorm van het begin van het seizoen door kan zetten en kan bewijzen dat wat er gebeurde in Imola eenmalig was, dan maakt hij misschien toch de beste kans om daar te blijven. Hij is loyaal geweest aan Christian Horner en het kamp van Sainz is doorgestuurd naar Christian Horner voor het onderhandelen over een deal en niet naar Helmut Marko." Volgens de analist is om deze reden de kans groter dat Sainz bij Audi terechtkomt dan bij Red Bull. De Duitse autofabrikant dat vanaf 2026 haar intrede maakt in een samenwerking met Sauber, zou al een grote som geld klaar hebben staan voor de man uit Madrid.

