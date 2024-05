Lewis Hamilton sprokkelde tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna weer wat puntjes bij elkaar. De Mercedes-coureur werd zesde en kon zich wederom niet mengen met Max Verstappen, de McLarens en de Ferrari's. Tegenover onder andere GPFans vertelt hij over zijn race en de upgrades.

Hamilton had zich als achtste gekwalificeerd op het circuit in Imola en kwam bij de start prima weg om een positie af te pakken van Yuki Tsunoda. Op een uitstapje door de grindbak in Acque Minerali na zagen we de zevenvoudig wereldkampioen daarna eigenlijk niet meer. Terwijl Verstappen aan de leiding wegreed en Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz en Oscar Piastri met zich meenam, bleven de Mercedessen van George Russell en Hamilton hangen op P6 en P7. Een tweede pitstop van Russell om op verse bandjes de snelste ronde en het extra puntje te pakken, leverde Hamilton uiteindelijk de zesde positie op. Hij kwam in niemandsland over de streep, dertien seconden achter Sainz en twaalf seconden voor zijn teamgenoot.

Twee à drie tienden

Op de vraag of hij tevreden was met zijn resultaat, antwoordde Hamilton met een kortbondige "Ja" en vervolgens legde hij tegenover de aanwezige media uit, waaronder GPFans, of hij verschil voelde met de upgrades die Mercedes had meegebracht. Een nieuwe achtervleugel en beam wing moest de drag op Imola verminderen en aanpassingen aan de vloer zorgden voor iets meer downforce. "Ja, maar zo'n groot verschil was het niet. Het zijn kleine stapjes, maar dan ook echt klein. Onze pace in de tweede stint was vergelijkbaar met die van de koplopers, maar ik denk dat we nog steeds twee à drie tienden missen."

Windtunnel

Hamilton weet niet wanneer Mercedes vooraan kan meedoen in de strijd met Red Bull Racing, McLaren en Ferrari. Optimistisch is hij er in ieder geval niet over. De Brit die voor volgend jaar de overstap maakt naar Ferrari, laat weten dat de Zilverpijlen geen upgrades in de pijplijn hebben zitten om het gat te dichten. "Dat durf ik niet te zeggen. Die achterstand die we hebben... George zat er vijf tienden vandaan [in de kwalificatie] en in de race drie à vier tienden. Hier staat nog niet iets voor in de windtunnel als we het hebben over de ontwikkeling."

