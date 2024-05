Lewis Hamilton maakt na het F1-seizoen van 2024 de overstap van Mercedes naar Ferrari. In aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna gaat hij in op de transfer en hoe het is om bij een nieuw team je draai te moeten vinden.

Hamilton won zes van zijn zeven Formule 1-titels bij Mercedes, maar na drie teleurstellende seizoenen zal er voor 2025 een einde komen aan zijn periode bij de Zilverpijlen. Afgelopen winter kondigde hij aan de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc te worden bij Ferrari als opvolger van Carlos Sainz. Veel mensen bij de Scuderia kent de man uit Stevenage nog niet. Hij is wel close met teambaas Frédéric Vasseur, die zijn teambaas was in de Formule 3 en de GP2, met Loïc Serra, die vanaf aankomende 1 oktober ook de overstap maakt van Mercedes naar Ferrari als hoofd van chassis performance engineering, en met Jock Clear, die zijn performance engineer was in 2013 en 2014 bij Mercedes en sinds 2015 deze rol heeft aangenomen bij Ferrari. Hamilton verwacht echter niet dat het nadelig zal zijn om weinig mensen bij een nieuw team te kennen.

Tifosi

Hamilton kreeg op de mediadag voor Emilia-Romagna de vraag of het lastig is om zich te focussen op Mercedes, al wetende dat hij de overstap naar Ferrari gaat maken. "Ik arriveer op het circuit op dezelfde manier zoals ik dat altijd doe. En ik kijk er dan gewoon naar uit om de baan op te gaan. Er zal hier [in Imola] een enorme menigte zijn, die is er altijd, en de tifosi laat dat wel merken. Ik kijk ernaar uit om iedereen te zien, maar ik heb nog niet veel tijd gehad om echt met ze te verbinden," zo vertelde de zevenvoudig wereldkampioen aan onder andere GPFans.

Weinig kennissen bij Ferrari

Hamilton liet verder weten dat het niet perse belangrijk is om mensen van Mercedes mee te nemen naar Ferrari. "Toen ik [van McLaren] naar Mercedes ging, kende ik niemand en dat ging prima. Ik denk niet dat het een groot verschil zal maken, in ieder geval voor mij niet. Ik heb wel al jaren met Loïc gewerkt, dus ik heb een geweldige relatie met hem. En mijn eerste nummer twee [performance engineer] was Jock en die werkt nu bij dat team, dus dat zijn volgens mij de enige twee die ik echt goed ken naast Fred."

