Toto Wolff heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse tiener heeft goede papieren om de opvolger van Lewis Hamilton bij de Zilverpijlen te worden vanaf 2025, maar in Hongarije liet hij optekenen zelf niet te weten of hij daar al klaar voor is.

Andrea Kimi Antonelli wordt gezien als een van de grootste talenten van het moment in de autosport. De zeventienjarige coureur verrijdt momenteel zijn debuutseizoen in de Formule 2 bij het team van Prema, nadat bekend werd dat hij de Formule 3 in zijn geheel over zou slaan. Antonelli schreef in Silverstone zijn eerste overwinning in de opstapklasse op zijn naam door in de sprintrace als eerste over de streep te komen. In Hongarije won hij vervolgens de hoofdrace. Ondertussen zijn alle ogen op de jonge coureur gericht, want Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van dat hij Antonelli in 2025 graag naast George Russell zou zetten.

Antonelli spreekt twijfels uit

In Hongarije werd Antonelli gevraagd of hij ervan is overtuigd hier klaar voor te zijn, waarna hij op liet tekenen: "Eerlijk gezegd weet ik niet of ik er klaar voor zal zijn. Ik maak nog steeds veel fouten en de details zijn erg belangrijk. Ik doe nog steeds niet alles goed, daar moet ik eerlijk over zijn." Volwassen woorden van de piepjonge coureur, die inmiddels al dispensatie van de FIA heeft ontvangen om voor zijn achttiende te mogen debuteren in de Formule 1. Het enige wat hem nog in de weg zou kunnen liggen, is een overstap van Max Verstappen. Wolff maakt publiekelijk jacht op de Nederlander vanwege de onrust binnen Red Bull Racing.

Wolff reageert

In Hongarije werd Wolff gevraagd naar de uitspraken van Antonelli: "Soms moet je jezelf eraan herinneren hoe stom we waren op onze zeventiende", citeert F1i.com. "Mijn gebrek aan volwassenheid zou mij nooit hebben toegestaan om goede beslissingen te nemen in zo'n competitief veld. Hij is pas een paar jaar uit het karten en nu rijdt hij in de Formule 2, terwijl de hele wereld naar hem kijkt vanwege dit zitje bij Mercedes. Ik wil dat hij fouten maakt, en ervan leert. Hij moet het team blijven helpen te verbeteren. In de Formule 2 is het altijd moeilijk in te schatten, maar wat we hebben gezien van de data van de Formule 1-tests, was bemoedigend", klinkt het.

