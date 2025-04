George Russell lijkt dit jaar als herboren en is momenteel één van de meest in vorm verkerende coureurs op de grid. Robert Doornbos, Olav Mol én Rick Winkelman vragen zich af hoe dat komt en komen op één naam uit: Lewis Hamilton.

Russell is dit jaar geweldig begonnen aan het nieuwe seizoen in de koningsklasse. De Britse rijder bezet een keurige vierde plek in het wereldkampioenschap op veertien punten van Lando Norris en weet bovendien continue in de buurt van of op het podium te belanden. De goede prestaties lijken zowel op als naast de baan zijn vruchten af te werpen, want als we recente berichten mogen geloven staat Russell op het punt zijn krabbel te zetten onder een nieuw lucratief contract bij Mercedes, al is de kogel nog niet officieel door de kerk.

Hamilton is weg

Ook op Ziggo Sport viel het op dat Russell dit jaar toch heel anders beslagen ten ijs komt dan vorig seizoen en zich als een ware teamleider weet op te stellen: "Zou het schelen dat Hamilton daar weg is? Ik vind Russell ook ijzersterk dit jaar", vraagt Winkelman zich hardop af. Mol haakt in: "Dat heb ik me ook afgevraagd. Zou nu blijken dat de relatie tussen Lewis en George eigenlijk niet zo fijn was? Nu hij daar van ontdaan is, dat hij ineens opbloeit", zo stelt de commentator over het vertrek van zevenvoudig wereldkampioen én Mercedes-kind Hamilton.

Teamleider Russell

Volgens Doornbos ligt er ook wel veel aan dat Russell dit jaar een compleet andere rol voor zijn kiezen heeft gekregen bij Mercedes: "Dat was wel de taak, natuurlijk. Op het moment dat hij hoorde dat Lewis Hamilton wegging, dacht hij natuurlijk meteen dat hij de teamleider moest worden. Laten we niet vergeten dat hij nog altijd geen contract heeft. Dus het is eigenlijk nog steeds een shootout met Kimi Antonelli." Mol sluit af: "Hij is vrolijker dan vorig jaar!"

