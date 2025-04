Hoewel veel insiders vermoeden dat Mercedes vanaf volgend jaar de dienst gaat uitmaken vanwege de nieuwe power units, meldt The Objective dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met de ontwikkeling van de 2026-krachtbron van het Duitse team.

Komend seizoen gaan de teams racen met geheel nieuwe motoren, waarvan 55 procent van de energie wordt opgewekt door de verbrandingsmotor en de overige 45 procent uit de accu komt. De FIA speelde ook met het idee om de V10-motoren terug te laten keren, maar stuitte op weerstand van onder meer Audi, Honda en ook Mercedes. Dit drietal zou namelijk flink geïnvesteerd hebben in de ontwikkeling van de nieuwe power units, maar bij de Zilverpijlen verloopt het allemaal blijkbaar nog niet van een leien dakje.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'FIA-president krijgt mogelijk onverwachte tegenkandidaat bij aankomende verkiezingen'

Problemen met opladen accu

Zo meldt het medium dat Mercedes weliswaar de meest geavanceerde motor tot haar beschikking heeft, maar dat men desondanks op een schokkende situatie is gestuit. Red Bull verklaarde vorig jaar al dat zij in de simulator met de nieuwe power unit op het rechte stuk van Monza moesten terugschakelen, omdat de accu leegliep en Mercedes heeft met precies hetzelfde probleem te maken.

OOK INTERESSANT: Horner baalt van oude windtunnel: "Net alsof je de tijd op twee verschillende horloges afleest"

F2-motor krachtiger dan 2026-power unit

De situatie zorgt ervoor dat de wagens, zodra ze de pitstraat gepasseerd zijn, alleen nog kunnen leunen op het vermogen van de verbrandingsmotor, dat wordt geschat op zo’n 540 tot 575 pk. Dat is zelfs minder dan het vermogen van de huidige Formule 2-power units, die naar schatting zo’n 620 pk leveren. Of Mercedes hiervoor al een oplossing heeft, is op dit moment nog niet duidelijk.

Gerelateerd