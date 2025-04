'FIA-president krijgt mogelijk onverwachte tegenkandidaat bij aankomende verkiezingen'

Volgens Formule 1-journalist Joe Saward gaan er binnen de FIA steeds meer stemmen op die oproepen tot het vertrek van voorzitter Mohammed Ben Sulayem. In zijn Green Notebook wijst Saward op de puinhoop binnen de organisatie en legt hij uit dat er in december mogelijk een tegenkandidaat zal opstaan tijdens de presidentsverkiezing.

De kritiek op Ben Sulayem is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De voorzitter had het in zijn eerste jaren vooral gemunt op de Formule 1-coureurs. Zo was het aanscherpen van het reglement rondom sieraden in 2022 nog een dingetje, maar ook het beleid rondom vloeken zou uit de koker van de president zijn gekomen. Daarnaast is er ook onrust binnen de organisatie. Zo werd vorige week bekend dat vicevoorzitter Robert Reid is ontslagen, en liet David Richards onlangs weten dat hij juridische stappen onderneemt omdat hij werd uitgesloten van vergaderingen van de World Motor Sport Council. Richards was juist een van de mensen die in 2021 op de Emiraat stemde, toen Jean Todt aan het einde van zijn termijn zat.

Artikel gaat verder onder video

'Ben Sulayem verliest steun binnen FIA'

Saward zag in eerste instantie nog wel steun voor Ben Sulayem, maar die is inmiddels afgebrokkeld. "Het is allemaal nogal een puinhoop, maar het lijkt erop dat veel mensen binnen de FIA hebben besloten dat Ben Sulayem niet de president is die ze wilden," stelt hij. Daarnaast leek het er in eerste instantie op dat de voorzitter geen tegenkandidaat zou krijgen voor de verkiezingen in december. "We zullen zien hoe het allemaal afloopt, maar het gerucht gaat dat er in december een kandidaat zal opstaan om hem uit te dagen – iemand uit de Mobility-tak van de federatie. Wie dat is, weten we nog niet, maar Ben Sulayem zal hopen dat al zijn losse eindjes (zoals de arbitragezaak rond Hitech F1 en de smaadzaak van Susie Wolff) hem de komende maanden niet zullen achtervolgen," schrijft de journalist.

Loyale FIA-leden, blijken niet zo loyaal te zijn

De leden van de FIA kiezen de nieuwe president, en Ben Sulayem zou zich vooral op het Afrikaanse continent hebben gericht om daar stemmen te winnen. Toch ziet Saward weinig loyaliteit. "De voorzitters van de FIA-clubs zijn niet bepaald een loyale groep, en ze zullen het schip verlaten als ratten zodra ze denken dat Ben Sulayem aan de verliezende kant staat. Ben Sulayem wijt alle negatieve pers aan een complot tegen hem – iets wat nog wel eens een selffulfilling prophecy zou kunnen worden…", aldus Saward.

Gerelateerd