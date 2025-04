Red Bull-teambaas Christian Horner wijst naar de verouderde windtunnel van het team als de belangrijkste oorzaak van de huidige problemen met de RB21. Het team is bezig met de bouw van een gloednieuw exemplaar, maar dat is op z'n vroegst pas in 2027 operationeel.

De kloof tussen de theoretische tijdwinst in de windtunnel en de prestaties op het circuit is bij Red Bull groter dan het team lief is. Dat heeft ertoe geleid dat Max Verstappen en Yuki Tsunoda rondrijden in een wagen die lastig te besturen is, waarbij het team tijdens raceweekenden vaak met meer vraagtekens dan antwoorden achterblijft. Verstappen heeft al aangegeven dat hij zichzelf inmiddels meer als veldvulling ziet, dan een titelkandidaat. De vraag zal zijn of Red Bull dat weet te veranderen.

Problemen gevonden, oplossingen nog niet

Hoewel er in Bahrein maar weinig hoogtepunten waren voor Red Bull, legt Horner in gesprek met Motorsport.com uit dat het team inmiddels beter weet waar de problemen zitten. "Uiteindelijk kun je het een beetje maskeren door de set-up aan te passen, en dat is ons in Suzuka gelukt, maar ik denk dat deze race [in Bahrein] een aantal valkuilen aan het licht heeft gebracht die we heel snel onder controle moeten krijgen. Ik denk dat we begrijpen waar de problemen zitten. Het introduceren van oplossingen kost natuurlijk wat meer tijd," verklaart de teambaas.

Correlatie

Red Bull is van plan om tijdens het raceweekend in Imola met verbeteringen te komen, maar de vraag is of die meteen effect zullen hebben. "Ik denk dat het probleem is dat de oplossingen die we met onze tools zien, niet overeenkomen met wat we momenteel op de baan waarnemen. En ik denk dat we daar de oorzaak van moeten vinden. Waarom kunnen we met onze tools niet zien wat we op het circuit zien?" Dat zorgt voor een lastige situatie: "Dan is het net alsof je de tijd op twee verschillende horloges afleest."

Nieuwe windtunnel pas in 2027 te gebruiken

Om dat probleem op te lossen, is er een nieuwe windtunnel in aanbouw. Toch wil Horner geen verkeerde verwachtingen scheppen; het duurt namelijk nog even voordat de nieuwe faciliteit gebruikt kan worden: "We krijgen in 2027 een nieuwe windtunnel, maar we hebben de huidige in ieder geval nog zo’n 18 maanden tot onze beschikking. De nieuwe tunnel ligt momenteel voor op schema, maar is bedoeld voor gebruik vanaf 2027."

