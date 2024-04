Het huidige Formule 1-seizoen is nog maar vier races onderweg, maar met het nieuws dat Lewis Hamilton eind 2024 naar Ferrari vertrekt, is de coureursmarkt volledig opengebroken. Dit is de grid voor 2025 tot nu toe.

Het silly season in de Formule 1 is dit jaar vroeg van start gegaan. Het huidige seizoen is nog maar net onderweg, maar de teams zijn al druk bezig met het vormgeven van de line-ups voor 2025. Dat is ook niet zo gek, want slechts zeven coureurs zijn nog maar zeker van een plekje voor volgend seizoen. Dat betekent dat er bij de teams nog dertien vacatures openstaan. Daarnaast heeft het nieuws dat Lewis Hamilton eind 2024 Mercedes verlaat om een nieuw avontuur bij Ferrari aan te gaan, het hele gebeuren in een stroomversnelling gebracht. Mercedes moet immers op zoek naar een vervanger, terwijl ook Carlos Sainz baat heeft bij een nieuwe werkgever. We zetten de grid voor 2025 tot nu toe op een rijtje.

Max Verstappen - contract tot eind 2028

Nog niet bekend

Mercedes

George Russell - contract tot eind 2025

Nog niet bekend - momenteel Sergio Pérez

Ferrari

Charles Leclerc - meerjarig contract, precieze duur onbekend

Lewis Hamilton - meerjarig contract, precieze duur onbekend

Lando Norris - meerjarig contract, naar verluidt tot eind 2028

Oscar Piastri - contract tot eind 2026

Aston Martin

Fernando Alonso - contract tot eind 2026

Nog niet bekend - momenteel Lance Stroll

Alpine

Nog niet bekend - momenteel Esteban Ocon

Nog niet bekend - momenteel Pierre Gasy

Nog niet bekend - momenteel Alexander Albon

Nog niet bekend - momenteel Logan Sargeant

Visa Cash App RB

Nog niet bekend - momenteel Yuki Tsunoda

Nog niet bekend - momenteel Daniel Ricciardo

Stake F1

Nog niet bekend - momenteel Valtteri Bottas

Nog niet bekend - momenteel Zhou Guanyu

Nog niet bekend - momenteel Nico Hülkenberg

Nog niet bekend - momenteel Kevin Magnussen

