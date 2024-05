Charles Leclerc zal vanaf de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend een nieuwe engineer krijgen. De Monegask maakt echter duidelijk dat het niet zijn beslissing is geweest, maar die van Ferrari.

Xavi Marcos is in aanloop naar de wedstrijd in Imola door Ferrari vervangen door iemand die Leclerc al wel een tijdje kent. Bryan Bozzi, die al tien jaar werkzaam is bij de Scuderia en momenteel de performance engineer van Leclerc is, gaat vanaf dit weekend de rol van race engineer op zich nemen. Marcos, bekend van de uitspraak 'We are checking', was al sinds Leclerc de overstap maakte van Sauber naar Ferrari diens race engineer, maar na vijf jaar komt daar dus een einde aan.

Andere plannen

Ferrari ligt momenteel tweede in het constructeurskampioenschap met een achterstand van 52 punten op Red Bull Racing en een voorsprong van 63 punten op McLaren. Het heeft een overwinning dit seizoen op zak dankzij de geweldige prestatie van Carlos Sainz in Australië. Een plotselinge verandering van race engineer komt in het spannende gevecht met Red Bull en McLaren niet zonder risico's. "Uiteraard zit het heel, heel dichtbij elkaar aan de kop van het veld en alles kan het verschil maken," vertelde Leclerc tegenover de aanwezige media in Imola, waaronder GPFans. "Echter, de beslissing was gemaakt tussen het team en Xavi. Zij hadden blijkbaar andere plannen in gedachten, zo gok ik dan, en dat was aan mij gecommuniceerd direct na Miami."

Marcos zal een andere rol krijgen binnen Ferrari, maar wat die rol is, is nog niet bekend. "Dat gezegd hebbende, Bryan, die de rol van Xavi vanaf nu overneemt, is iemand waarmee ik heb gewerkt sinds ik bij Ferrari zit. Hij is altijd mijn performance engineer geweest, dus hij weet precies hoe alles werkt."

