Het Britse Daily Mail, dat doorgaans toch wel op de hand van de Britse coureurs is, stelt dat Ferrari weleens spijt kan gaan krijgen van het aantrekken van Lewis Hamilton. Het medium had een transfer van Max Verstappen veel logischer gevonden voor de Scuderia.

Aan de vooravond van het 2024-seizoen werd als donderslag bij heldere hemel bekend dat Hamilton dit seizoen zijn laatste kilometers voor Mercedes gaat rijden, voordat hij in 2025 aansluit bij Ferrari. De Scuderia staat erom bekend altijd een (oud) kampioen in de wagen te hebben, maar met het vertrek van Sebastian Vettel in 2020, kwam daar een eind aan. Dat de zevenvoudig kampioen maar al te graag wilde overstappen naar Ferrari, dat is begrijpelijk, alleen dat Ferrari zit te wachten op Hamilton, dat begrijpt het medium niet.

Spijt van transfer Hamilton

Jonathan McEvoy is kritisch op het handelen van Ferrari en dan met name teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman lijkt over het algemeen de dingen goed te doen om het trotse Italiaanse team weer naar de top te brengen, maar met het aantrekken van Hamilton zou de renstal weleens spijt kunnen gaan krijgen. "Maar ik vraag me af of de Scuderia en hun teambaas Fred Vasseur, misschien spijt hebben van de haast waarmee ze de zevenvoudig wereldkampioen hebben gecontracteerd. Voor Lewis is de stap ongetwijfeld goed. Hij heeft een nieuw leven nodig, weg van het glansloze Mercedes, zelfs als zijn aanstaande vertrek betekent dat hij zijn recht op een levenslange ambassadeursrol bij de Zilverpijlen verspeelt. Het is ook commercieel gezien heel logisch voor Ferrari en de coureur. Hamilton is de grootste wereldwijde naam in de autosport, net als Michael Schumacher, die hun laatste superkampioen was in zijn nadagen, en de kassa's zouden luid moeten rinkelen", zo wijst McEvoy naar de commerciële kant.

Vasseur maakt fouten

Los van de commerciële kant, vindt het medium dat Ferrari op sportief vlak de plank flink misslaat. Zo had Carlos Sainz in hun ogen nooit het slachtoffer moeten worden van de komst van Hamilton en wijst de columnist naar de fouten die Charles Leclerc maakt op het cruciale moment. Daarnaast zou Verstappen een betere keuze zijn geweest: "Als hij [Vasseur] slimmer was geweest, zou hij Lewis niet hebben gecontracteerd, die veertig zal zijn tegen de tijd dat hij aan het Ferrari-stuur kan draaien. In plaats daarvan zou hij Max Verstappen moeten aantrekken, die nu 26 is en op de toppen van zijn kunnen rijdt."

