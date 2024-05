Mercedes-teambaas Toto Wolff moet in gesprek met The Independent erkennen dat hij toch wel een zure nasmaak aan de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari overhoudt. Zo staat de teambaas een transfer van één van zijn coureurs niet in de weg, maar is het vooral de manier waarop, wat Wolff steekt.

Hamilton stapte in 2013 over naar het Duitse team en destijds was het nog maar de vraag of het een verstandige keuze was. Inmiddels heeft de Brit in dienst van Mercedes zes wereldtitels weten te pakken en de dominantie werd bevestigd door de acht constructeurstitels die er werden behaald. Toch komt er aan elk sprookje een eind en dat gebeurde eind 2021. Het jaar erop werd het huidige reglement van kracht, met grondeffectauto's, en daar lijkt de Duitse brigade de plank mis te slaan. Hoewel Mercedes toch vaak als de familie van Hamilton werd omschreven, scheiden de wegen eind 2024, want vanaf volgend jaar zal de Brit in het Ferrari-rood gaan racen.

Hamilton was van gedachten veranderd

In februari kwam het nieuws naar buiten dat Hamilton gaat verkassen en Wolff was redelijk verrast. Zo was hij in de veronderstelling dat de 39-jarige Hamilton samen met hem aan de wederopbouw van Mercedes zou werken. "Hij zei dat hij zou blijven en besloot toen te gaan. Maar mensen veranderen van gedachten en de omstandigheden veranderen en dat moet je respecteren. De mening van vandaag kan morgen anders zijn en ik heb geen wrokgevoelens."

Geen wrok

Hamilton is natuurlijk nog altijd op jacht naar zijn achtste wereldtitel en met een goed pakket bij Ferrari, ziet Wolff die missie wel slagen. "Als Ferrari Lewis een competitieve auto kan geven, kan hij een wereldkampioenschap winnen, daar bestaat geen twijfel over. Ik zal altijd een persoonlijke relatie met Lewis hebben en ik zal terugkijken op de geweldige tijden, zowel professioneel als persoonlijk. Als Lewis naar Ferrari verhuist, wordt hij een concurrent, maar ik zal hem altijd fijne dagen wensen", aldus Wolff.

