Andrea Kimi Antonelli wordt vanaf 2025 al verwacht in een stoeltje van Mercedes in F1, maar zelf weet de Italiaanse coureur nog niet of hij hier wel klaar voor is. Antonelli won tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Hongarije zijn tweede F2-race.

Antonelli is dit seizoen voor het eerst actief in F2 en eindigde tijdens de races tot nu toe negen van de zestien keer in de top tien. De Italiaan, die onderdeel is van Mercedes, won in Silverstone de sprintrace en volgde dit op met een zege tijdens de feature race in Hongarije. Antonelli staat nu stevig in de top tien in het kampioenschap, maar zou na de zomerstop wellicht al actief kunnen zijn in F1 als vervanger van Logan Sargeant bij Williams. Vanaf 2025 zou hij dan bij Mercedes teamgenoot van George Russell worden. De vraag is of Antonelli dit wel ziet zitten.

Antonelli weet niet of hij al klaar is voor Mercedes en F1

Na de Grand Prix liet Antonelli tegen onder meer The Race weten dat hij, ondanks zijn recente zeges, zich nog niet klaar voelt voor F1. “Ik bedoel... Ik weet niet of ik er klaar voor ben, om eerlijk te zijn. Ik ben nog steeds veel aan het leren in F2. Ik maak zeker nog veel fouten. Een paar details die er echt toe doen, doe ik nog steeds niet goed.”

Antonelli voelt druk verminderen sinds zege op Silverstone

Toch voelt Antonelli wel dat hij wat minder druk voelt sinds hij twee weken geleden zijn eerste zege in F2 boekte. “Vanaf Silverstone voel ik me veel lichter [qua druk]. Er ligt veel minder druk op mijn schouders. De druk nam toe, weekend na weekend, natuurlijk met al dat gepraat. Silverstone was een grote opluchting voor me en dit weekend reed ik alsof mijn geest veel vrijer was dan het weekend ervoor. Ik reed veel natuurlijker, zonder echt na te denken over het resultaat. Ik concentreerde me gewoon op mezelf. En ik denk dat het echt te zien was. Zelfs deze overwinning, een hoofdrace op het droge, is een grote opluchting en een groot resultaat voor ons allemaal.”

