Lando Norris was duidelijk nog niet helemaal afgekoeld tot hij na afloop van de Grand Prix van Hongarije de cool down room binnenliep. De McLaren-coureur gooide eerst het klaargelegde petje voor de tweede plaats weg, en deelde daarna een opvallende sneer uit aan Lewis Hamilton, die de auto van McLaren juist een compliment gaf.

Lando Norris ging na de tweede pitstopfase in de Grand Prix van Hongarije aan de leiding in de wedstrijd, maar werd door zijn team gevraagd teammaat Oscar Piastri langszij te laten gaan. De Australiër greep bij de start de eerste plaats in de race, maar verloor deze aan zijn teammaat nadat hij door McLaren langer buiten werd gehouden. Het was een opmerkelijk tafereel, en dat de frustraties bij Norris na afloop hoog waren, is dan ook niet verrassend. Waar hij zich voor de camera's professioneel opstelde, liet hij in de cool down room zijn frustraties toch wat de vrije loop.

Artikel gaat verder onder video

Merkwaardig gesprek cool down room

Als Norris de kamer binnen loopt, gooit hij eerst het petje voor de tweede plaats op de grond. Hamilton ziet het gebeuren, en wil vervolgens een gesprekje aangaan: "Pfff, jullie waren snel vandaag", klinkt het. Norris antwoord geïrriteerd: "Ja, nou, jij was zeven jaar geleden snel." Hamilton zegt vervolgens: "Zeven jaar? Dat is een lange tijd geleden. Liep jij hier toen al rond?" Norris: "Jij had een snelle auto, daar heb je alles uitgehaald. Nu is het aan ons." Hamilton begrijpt er zichtbaar weinig van: "Ik klaagde niet, ik geef jullie auto gewoon een compliment."

Kritische reacties

In de reacties wordt vervolgens door fans van de Formule 1 fel gereageerd. Zo schrijft iemand: "Dit is het verschil tussen een man en een jongen." Een ander schrijft: "Lando heeft geen idee waar hij het over heeft." Ook leest het: "Lando moet soms zijn mond houden. Hij vergeet dat Lewis een coureur van de McLaren Academie was, en dat hij trots is om hen weer te zien winnen." Verder klinkt het: "Lando, dat is niet oké. Hij start een ruzie terwijl Lewis letterlijk de boel tot bedaren probeert te brengen." "Dat is zo kinderachtig en onbeleefd. Groei op jongen". Bekijk het fragment en de reacties hieronder.

Gerelateerd