Helmut Marko erkent dat Red Bull Racing het qua strategie bij het verkeerde eind had tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Oostenrijkse topman van het team wil de frustrerende middag in Boedapest "in alle rust" met Max Verstappen bespreken.

De Grand Prix van Hongarije was er voor Red Bull Racing en Max Verstappen een om snel weer te vergeten. De Nederlander verscheen al verbeten aan de start van de race, nadat hij op zaterdag genoegen moest nemen met de derde startplaats achter het duo van McLaren. In de race kreeg Verstappen vervolgens twee keer een undercut te verduren, omdat Red Bull Racing hem langer door liet rijden dan de concurrentie. In gevecht om de derde plaats maakte de drievoudig wereldkampioen ook nog eens contact met Lewis Hamilton, waarna de vijfe stek het hoogst haalbare was.

Verkeerde strategie Red Bull Racing

Verstappen stak zijn onvrede over zowel de auto als de strategie van het team niet onder stoelen of banken. Op een gegeven werd hij zelfs van repliek gediend door zijn race-engineer, wat tot nog meer frustratie leidde. "Onze grootste fout was dat we de delta die je nodig hebt om in te halen, compleet hebben onderschat", vertelt Helmut Marko in gesprek met Motorsport.com. "Het idee achter onze strategie was dat je met een bandenvoordeel wel in zou kunnen halen. Vorig jaar lukte dat, maar nu bleek inhalen onmogelijk."

Updates vielen tegen

Red Bull Racing bracht een groot updatepakket mee naar de Hungaroring, maar ook die leken nog niet naar behoren te werken. Over de frustraties en kritische boordradio's van Verstappen, zegt Marko: "We zullen gaan zitten en dat in alle rust bespreken. Ik begrijp dat Max meer van de updates had verwacht, maar kijk naar zaterdag: we stonden vijf honderdsten achter McLaren. Als we er twee honderdsten voor hadden gestaan, dan was het verhaal misschien al wat anders geweest."

