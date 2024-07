Alpine en Mercedes gaan binnenkort een technische samenwerking aan, zo weet Autosport te melden. De Franse renstal zou dan meer dan alleen de Mercedes-power unit krijgen en de deal kan zelfs al vanaf volgend F1-seizoen in kunnen gaan.

Een van de grootste zwakke punten van Alpine is de Renault-krachtbron. Terwijl de rest van het team in Enstone werkt, zit de motorafdeling in Viry-Châtillon, een buitenwijk van Parijs. Vergeleken met Honda-RBPT, Mercedes en Ferrari zou de Renault het minste vermogen leveren. Alpine overweegt het ontwikkelen van hun eigen motor voor 2026, wanneer nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd, te schrappen. "We weten dat we een aantal problemen gaan hebben, wat normaal is voor zo'n ongelooflijk complex project," vertelde teambaas Bruno Famin tijdens een persconferentie eerder dit jaar. "Maar op de geruchten wil ik niet reageren. We moeten respect hebben voor iedereen die in Viry werkt aan dat project en het ergste zou zijn om op die geruchten te reageren."

Ontwikkeling en betrouwbaarheid

Wolff legde vervolgens uit er open voor te staan om Alpine van power units te voorzien. "Ik denk dat het een ingewikkelde situatie is, omdat we het een fijne gedachte vinden om Aston Martin met een ander team te vervangen, omdat we daar zoveel van leren," zei de Mercedes-topman tegenover de aanwezige media tijdens de Britse Grand Prix. Aston Martin gaat vanaf 2026 een samenwerking aan met Honda en dus verliest Mercedes op die manier een klant. "We zijn zo opgesteld als organisatie dat hoe meer power units we gebruiken, hoe beter het is om de ontwikkeling en betrouwbaarheid ervan te versnellen." Daarom zou Alpine aannemen als nieuwe klant geen slecht idee zijn voor de Duitse autogigant.

Briatore op bezoek bij Mercedes

Voormalig teambaas Flavio Briatore is teruggekeerd als uitvoerend adviseur van Alpine en zou een groot voorstander zijn van het plan om een klantenmotor te kopen in plaats van een eigen power unit te ontwikkelen. Volgens Autosport bevinden de gesprekken tussen Alpine en Mercedes zich in een gevorderde fase en Briatore werd afgelopen weekend meerdere keren gespot in de motorhome van Mercedes tijdens de Grand Prix van Hongarije. Een handtekening zou nog niet zijn gezet, maar alleen de details moeten naar verluidt nog worden uitgewerkt. Alpine kan dezelfde technische samenwerking aangaan als Aston Martin momenteel heeft, wat betekent dat ze de motor, versnellingsbak en achterwielophanging van Mercedes krijgen. De gesprekken gaan naar verluidt om een samenwerking vanaf 2026, maar als een deal snel genoeg wordt gesloten, kan de Mercedes-krachtbron al in 2025 achterin de Alpine liggen.

