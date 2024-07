Alpine-teambaas Bruno Famin vertelt dat Mick Schumacher en Jack Doohan afgelopen week beiden een goede testdag voor de Franse formatie hebben afgewerkt, en dat ze allebei kans maken op een zitje bij de renstal in 2025.

Het Formule 1-team van Alpine heeft een vacature openstaan voor vanaf 2025. Afgelopen maand bracht de Franse fabrieksformatie naar buiten dat Esteban Ocon na dit jaar bij het team vertrekt, en niet veel later werd bekendgemaakt dat Pierre Gasly zijn handtekening onder een contractverlening heeft gezet. Wie volgend seizoen plaats zal nemen naast de Fransman is nog niet bekend, maar teambaas Bruno Famin maakt er geen geheim van dat er in ieder geval twee kanshebbers zijn.

Mick Schumacher en Jack Doohan

Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher en Alpine-reservecoureur Jack Doohan hebben afgelopen week allebei een testdag in een Formule 1-auto van Alpine verreden, en met succes: "De test is voor beide coureurs goed verlopen, daar moeten we eerlijk in zijn", vertelt Famin tegenover Sky Deutschland. "Beiden hebben ze een soortgelijk programma afgewerkt, en dat hebben ze goed gedaan. Dat is geweldig voor allebei. Ze staan allebei op ons lijstje, maar dat lijstje is nog aardig lang. Langer dan drie namen."

Een van de overige namen op dat lijstje is vermoedelijk Carlos Sainz. De Spanjaard moet na dit seizoen bij Ferrari vertrekken om plaats te maken voor de komst van Lewis Hamilton, en wordt in de wandelgangen veelzijdig aan Alpine gelinkt. Ook Sauber/Audi en Williams azen echter op de diensten van de drievoudig racewinnaar. Sainz liet recent optekenen dat hij op zeer korte termijn wil beslissen over zijn toekomst, dus een aankondiging vanuit het kamp van de Madrileen laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.

