Het Alpine F1-team zou vrezen dat de motorafdeling van Renault in staking gaat vanwege de geruchten die spelen rondom een motordeal met Mercedes. Flavio Briatore heeft naar verluidt zijn mond voorbij gepraat en dat kan Alpine dit seizoen nog in grote problemen brengen.

Een van de grootste zwakke punten van de Alpine Formule 1-bolide is de Renault-krachtbron. Terwijl de rest van het team in Enstone werkt, zit de motorafdeling in Viry-Châtillon, een buitenwijk van Parijs. Vergeleken met Honda-RBPT, Mercedes en Ferrari is het algemeen bekend dat de Renault het minste vermogen levert. Alpine overweegt het ontwikkelen van hun eigen motor voor 2026, wanneer nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd, te schrappen. De voorkeur gaat uit naar het kopen van Mercedes-power units, een plan dat Toto Wolff ook wel ziet zitten. Volgens Autosport bevinden de gesprekken tussen Alpine en Mercedes zich in een gevorderde fase en Briatore werd in Hongarije meerdere keren gespot in de motorhome van Mercedes. De technische samenwerking, waarbij Alpine naast de motor ook de versnellingsbak en achterwielophanging van Mercedes zou krijgen, kan naar verluidt mogelijk al in 2025 starten.

Sainz overtuigen

Briatore, die sinds kort uitvoerend adviseur is van de Franse renstal, zou echter zijn mond hebben voorbij gepraat over de deal met Mercedes. "Dit kan een aantal problemen veroorzaken," weet F1-journalist Joe Saward te melden. "Briatore heeft mensen verteld dat hij al een overeenkomst heeft gesloten met Mercedes. Briatore vertelt dat, omdat hij Carlos Sainz een stoeltje heeft aangeboden en Sainz is alleen geïnteresseerd als er Mercedes-motoren zijn, maar voordat hij zijn handtekening zit, wil hij garanties hebben, in dit geval een motordeal. Dit soort dingen nemen normaal gesproken weken in beslag, al helemaal in Frankrijk tijdens de vakanties, wanneer erg weinig gebeurt. Het valt te betwijfelen of er überhaupt iets zal zijn opgesteld door bedrijfsjuristen vóór 15 augustus en dan zal er waarschijnlijk wat heen en weer nodig zijn over de details, dus het is vrijwel onmogelijk om dingen voor 2025 te veranderen."

Gaat een motordeal tussen Alpine en Mercedes voor Carlos Sainz de doorslag geven om te tekenen bij het Franse team?

Stakingen

Saward vervolgt: "Het andere probleem is dat niemand de Renault-motorafdeling in Viry-Châtillon heeft verteld wat er gaat gebeuren en ze zijn niet blij om in de media te lezen dat hun project wordt stopgezet. Het team vreest nu echt dat dit tot een staking zal leiden en dat Alpine dit jaar in een situatie terecht kan komen waarbij ze bij sommige races geen motoren meer hebben. Het management van Renault heeft dit niet goed aangepakt en de vakbonden zullen hen zonder enige moeite publiekelijk straffen voor wat ze fout hebben gedaan. Er moet snel gepraat worden om dit probleem op te lossen."

