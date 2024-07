Renault is een intern onderzoek gestart om in kaart te brengen of het zin heeft om door te gaan met het ontwikkelingen van Formule 1-motoren, zo melden verschillende media. Dit nieuws komt nadat al weken geruchten de ronde doen dat de Franse fabriekt zou overwegen de stekker uit de eigen motorafdeling te trekken.

Het Formule 1-team van Alpine rijdt momenteel met een krachtbron van moederbedrijf Renault, waarmee het één van de in totaal drie fabrieksteams is op de huidige grid. De motor van Franse makelij maakt echter al enkele seizoenen weinig indruk. Recent doen dan ook geruchten de ronde dat Renault zou overwegen om te stoppen met het ontwikkelingen van eigen motoren, en verder te gaan als klantenteam. Die geruchten worden nu kracht bijgezet.

Intern onderzoek naar eigen motorafdeling

Motorsport.com meldt dat het senior management van Renault op dinsdag het personeel in de fabrieken op de hoogte heeft gebracht dat er een onderzoek loopt om te kijken in hoeverre het zinvol is om door te gaan met de eigen motorafdeling. Ook zou er worden gekeken naar andere toepassingen voor de fabriek in Viry, waar de krachtbronnen worden ontwikkeld.

Samenwerking met Mercedes

Mocht Renault stoppen met het ontwikkelen van een eigen Formule 1-motor, zou men naar verluidt graag de handen ineen willen sluiten met Mercedes. De Zilverpijlen verliezen vanaf 2026 Aston Martin als klantenteam aan Honda, en staan daarom wellicht welwillend tegenover een nieuwe samenwerking. Een officieel besluit zou echter nog niet zijn genomen.

