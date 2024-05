Het team van Williams is serieus geïnteresseerd in de diensten van Carlos Sainz en de liefde lijkt wederzijds te zijn. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hoopt de Spanjaard op een tweejarige deal en daar zit een gedachte achter.

De 29-jarige Ferrari-coureur weet voorlopig nog niet waar hij volgend jaar zal gaan racen. In eerste instantie werd hij genoemd als mogelijke opvolger van Sergio Pérez bij Red Bull Racing en de Italiaanse pers wist vorige maand nog met grote zekerheid te melden dat Sainz bij Mercedes zou gaan tekenen. Audi ligt ook nog altijd op de loer, maar Williams zou ook geïnteresseerd zijn in de Spanjaard.

Sargeant op de schopstoel?

Het team van Williams kondigde onlangs nog de contractverlenging van Alexander Albon aan en Valtteri Bottas haalde vorige week toevallig een kopje koffie op bij het motorhome van het team uit Grove. Logan Sargeant lijkt te moeten gaan vrezen voor zijn plekje en die zou ook zomaar kunnen worden ingevuld door Sainz. De Spanjaard heeft de keuze uit diverse teams, maar Williams zou interessant zijn met het oog op de toekomst.

Mercedes-krachtbron

Zo beschikt Williams over een Mercedes-power unit en vanaf 2026 gaat de krachtbron een grotere rol spelen. Het is precies de reden waarom Sainz op dit moment een avontuur bij Audi uit de weg lijkt te gaan. Zo moet het Duitse team nog de opstartfase doormaken, voordat het überhaupt kan gaan denken aan de bovenste plekken binnen de koningsklasse. Met een Mercedes-motor, waar toch meer vertrouwen in zit, is Williams een kanshebber volgens het Italiaanse medium. Sainz zou mikken op een tweejarige deal, zodat hij eind 2026 wellicht naar een andere renstal kan verkassen, mocht Williams niet competitief genoeg zijn. Wellicht dat Audi dan wel het team is om voor te rijden en op die manier houdt de Spanjaard alle opties open. Naar verluidt zal Sainz niet veel tijd laten verstrijken om de knoop door te hakken.