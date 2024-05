Het mag geen geheim zijn dat Max Verstappen nog altijd andere doelen heeft naast de Formule 1. De drievoudig kampioen onthult tegen over onder meer GPFans dat er contact is geweest met een Le Mans-team, maar dat het allemaal wel goed moet uitkomen.

Het contract van de Limburger met Red Bull Racing loopt tot het einde van 2028 en het is nog maar altijd de vraag wat daarna in het verschiet ligt voor de 26-jarige coureur. Op de wensenlijst van Verstappen staat altijd nog de 24 uur van Le Mans en in het verleden sloot hij een poging, samen met Fernando Alonso, niet uit. In Monaco onthult de Nederlander dat er teams zijn geweest die hem hebben geprobeerd in te lijven voor een plekje tijdens de iconische 24-uursrace.

Le Mans moet wel goed uitkomen

"Natuurlijk word je gecontacteerd door bepaalde mensen, maar het moet natuurlijk wel goed uitkomen", zo houdt Verstappen ook de F1-kalender in de gaten. Daarnaast wil de Limburger wel direct kunnen knokken om de bovenste posities. "Ik wil mij ook niet haasten in een beslissing. Met die nieuwe auto's nu, denk ik dat er nog minimaal een of twee jaar nodig is voordat het allemaal iets beter begrepen wordt." Op de vraag of er team zijn die hem graag in hun Hypercar willen hebben, reageert Verstappen: "Dat denk ik wel."

Als het te combineren valt, tijdens F1-weekend

Verstappen wil de 24 uur van Le Mans niet als toetje op zijn carrière rijden, hij wil in topvorm aanwezig zijn. Dat kan betekenen dat het weleens tijdens zijn actieve Formule 1-carrière kan plaatsvinden, maar dat geniet niet de voorkeur. "[Het] ligt aan de voorbereiding, of dat kan of niet. Het is een beetje hetzelfde als wat ik op de simulator doe. Die race van afgelopen weekend (Virtuele 24 uur van Nürburgring) had ik natuurlijk niet gereden als ik mij niet goed had voor kunnen bereiden. Dat kon deze keer wel. Je kan natuurlijk niet Le Mans en de Formule 1 in hetzelfde weekend rijden, maar als het te combineren valt, denk ik wel dat het kan gedurende een seizoen", aldus Verstappen.

