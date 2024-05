Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is de missie in Monaco duidelijk. Zo legt de Limburger op de persconferentie in Monaco uit dat Red Bull Racing er in de afgelopen weekenden niet altijd honderd procent bovenop zat en dat moet in Monte Carlo anders.

Hoewel Verstappen vijf van de zeven races heeft weten te winnen, lijkt de concurrentie in 2024 dichter dan ooit op de staart van de RB20 te zitten. Zo was Lando Norris uiteindelijk de overwinnaar in Miami en in Imola kwam de Brit aan het einde van de streep slechts iets meer dan zeven tienden tekort op de zege. Verstappen zag zijn team het debacle op vrijdag in Imola omdraaien in succes, maar hoopt in Monaco op een betere start van het raceweekend.

'Een weekend zoals in Imola voorkomen'

Verstappen wijst niet alleen naar het eigen kunnen, zo is de concurrentie ook gewoon simpelweg dichterbij gekomen. "Het was duidelijk toen ik Imola inging, dat [het veld] behoorlijk dicht bij elkaar zat. Hoewel Imola niet ons gemakkelijkste weekend was, hangt het allemaal af van wie de prestaties op de auto zal zetten en de set-up goed zal maken." Uiteindelijk werd er in Italië gewonnen, maar volgens Verstappen mag de voorbereiding wel beter. " Voor ons is het nu dus zaak om er bovenop te zitten. Zo’n weekeinde als in Imola wil ik niet te vaak hebben, want dat was vrij stressvol."

Monaco altijd uitdaging, ook met beste auto

Op stratencircuits is het verschil van de RB20 ten opzichte van de concurrentie vaak een stuk minder groot, maar volgens Verstappen heeft het team aan dat zwakke punt gewerkt. "Ik denk dat we dit jaar iets sneller zijn dan in de langzame bochten, maar het zal zeker geen makkelijk weekeinde worden." Monaco is in zijn ogen ook met een extreem dominante auto een uitdaging. "Tegelijkertijd is Monaco dat nooit, ook als je denkt dat je de beste auto hebt. Het is hier altijd een uitdaging om de auto en de banden aan het werk te krijgen en in de kwalificatie is er altijd kans op een rode vlag. In Imola begon het voor ons heel slecht, maar waren we in staat het om te draaien. We weten dat dit een moeilijk circuit voor ons is, ook al hebben we hier in het verleden gewonnen. We zullen vrijdag zien wat de verhoudingen zijn", aldus Verstappen.

