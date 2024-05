Enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti uit in gesprek met NBC News nogmaals zijn ongenoegen over de houding van de Formule 1. De kampioen van 1978 kreeg namelijk vanuit Liberty Media te horen dat zij er alles aan zullen gaan doen om een startbewijs van het team tegen te houden.

Andretti junior probeert al een tijdje een ingang te zoeken om te starten binnen de koningsklasse. Daarvoor heeft hij het groene licht gekregen van de FIA, maar de FOM en de daarbij behorende teams, maar ook Liberty Media (commerciële rechtenhouder) hebben dit tot op heden tegengehouden. Desalniettemin is de renstal doorgegaan met de voorbereiding op een Formule 1-deelname en dinsdag werd bekend dat Pat Symonds (Chief Technical Officer F1) na zijn gardening leave-periode zal aansluiten bij de brigade uit de Verenigde Staten.

'Michael komt nooit in de Formule 1'

Hoewel er dus op de achtergrond flink wordt gewerkt aan het binnenhalen van kennis, onthult de 84-jarige wereldkampioen dat hij een niets verhullende boodschap van de CEO van Liberty Media, Greg Maffei, heeft gekregen. Dit gebeurde tijdens een evenement waarbij Andretti juist zijn meerwaarde in de Formule 1 aan het uitleggen was. "En net toen ik dat aan Stefano [Domenicali] probeerde uit te leggen, onderbrak Greg Maffei, de heer Maffei, het gesprek en hij zei: 'Mario, ik wil je vertellen dat ik er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat Michael nooit in de Formule komt." De toetreding tot de Formule 1 lijkt inmiddels dus uit te monden in een persoonlijke vete: "Dat kon ik niet geloven. We hebben het over zaken. Ik wist niet dat het zoiets persoonlijks was. Dat was echt – oh, mijn hemel. Ik kon het niet geloven. Het was net als een kogel door mijn hart."

'Andretti om 'goede' zakelijke redenen afgewezen'

NBC News heeft ook om een reactie gevraagd van Liberty Media, maar het bedrijf weigerde dat. Wel liet een bron die dicht bij het bedrijf staat, weten dat zij zich niet in de uitspraken herkennen en dat het verhaal iets anders in elkaar zit, dan hoe Andretti senior het vertelde. "Andretti benaderde Greg tijdens het ontbijt om met hem te praten." Tijdens dat gesprek zou de CEO van het bedrijf hebben aangegeven dat de deelname van Andretti om 'goede' zakelijke redenen was afgewezen.

