Regerend wereldkampioen Max Verstappen krijgt ook wel wat mee van al het moddergooien tussen McLaren-CEO Zak Brown en Red Bull-teambaas Christian Horner. De Nederlander legt bij De Telegraaf uit dat hij betaald wordt om de wagen te besturen en dat al die politieke spelletjes 'niet zijn probleem is'.

In 2021 hadden Mercedes en Red Bull Racing het met elkaar aan de stok en de oorzaak daarvan lag natuurlijk aan de heftige titelstrijd die er werd gevoerd. Anno 2024 is Red Bull wederom de gebeten hond, maar ditmaal komen de klachten vanuit McLaren. Dat gaat overigens over en weer, want ook Horner haalt hier en daar uit naar de papaja-oranje renstal. Dit weekend werd door McLaren de aandacht op het bib-mechanisme van Red Bull gelegd, terwijl de renstal uit Woking ook tussen neus en lippen door al hun achtervleugels moesten aanpassen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren tóch harder aangepakt door FIA voor foefje dan team toegeeft

'Dat zij elkaar niet moeten, is niet mijn probleem'

In Austin legt Verstappen uit dat hij gewoon zijn 'job' doet. "Nee, het interesseert mij totaal niet. Wij gebruikten dat systeem al jaren om sneller iets te kunnen aanpassen, maar dat kan niet als de auto helemaal gemonteerd is", zo vertelt hij over de beschuldigingen van vals spel over het bib-mechanisme. Vooral Brown wil in die saga de onderste steen boven hebben en dat ziet Verstappen ook. "Het is niet per se McLaren, maar het is meer Zak. Hij mag Christian niet, en andersom is dat denk ik ook niet het geval. Maar dat zij elkaar niet moeten, is niet mijn probleem."

OOK INTERESSANT: Norris slaat zichzelf op de borst na pole in Austin: "Waarschijnlijk de beste uit mijn carrière"

Mij boeit het niets

De CEO van McLaren gaf op de persconferentie van afgelopen vrijdag aan dat het niets persoonlijks is tegenover Verstappen. Brown is juist fan van de Nederlander. "Ik heb een prima relatie met Zak. Het is niet dat we met elkaar bellen, maar ik heb hem net nog gezien en dan is het allemaal goed", zo legt Verstappen erover uit. De afgelopen dagen hebben de twee verantwoordelijken van hun teams veel over elkaar gezegd en Verstappen neemt dat nuchter tot zich: "Ik zie en lees het wel, maar daarna sluit ik het ook weer af en ga ik lekker MotoGP kijken ofzo. Mij boeit het echt niets."

Gerelateerd