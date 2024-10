McLaren tóch harder aangepakt door FIA voor foefje dan team toegeeft

Hoewel het team van McLaren het mini-DRS-effect van de achtervleugel die het team in Bakoe gebruikte wat bagatelliseerde, blijkt in Austin dat de FIA het onderdeel helemaal niet zo onschuldig vond. De internationale autobond heeft namelijk niet alleen een aanpassing van die vleugel geëist, alle achtervleugels van McLaren moesten worden aangepast.

De achtervleugel van McLaren in Bakoe was er eentje waar toch wel een luchtje aan zat. Zo stelde de FIA dat de vleugel niet in de geest van de sport zou zijn, wat de autobond daar dan ook mee bedoelt. De vleugel was namelijk de statische test doorgekomen en daardoor legaal verklaart. Op de baan was echter wel te zien dat er bij hoge snelheid een kleine gleuf ontstond, wat te vergelijken is met het DRS-systeem. McLaren heeft als antwoord daarop de vleugel aangepast, maar verklaarde daarover dat het team dit zelf proactief heeft uitgevoerd. In Austin bleek het verhaal dat het papaja-oranje team vertelde, toch iets anders in elkaar zit.

Alle achtervleugels aangepast

Donderdag gingen de geruchten in de paddock in Austin dat McLaren door de FIA is gevraagd om de achtervleugel die naar de Verenigde Staten is meegenomen aan te passen. Initieel ontkende het team dit, maar bij Speedcafe bevestigt McLaren dat er inderdaad is gewerkt aan alle achtervleugels en niet alleen de desbetreffende vleugel die gebruikt werd in Azerbeidzjan. "Zoals eerder vermeld heeft McLaren proactief aangeboden om enkele kleine aanpassingen aan onze achtervleugel door te voeren na de GP van Azerbeidzjan. We hebben sinds Baku in verschillende mate kleine aanpassingen aan al onze achtervleugels gemaakt om te voorkomen dat er op dit gebied nog meer problemen optreden", zo liet McLaren in een verklaring aan het medium weten.

