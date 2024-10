Nikolas Tombazis, de directeur van de eenzitters bij de FIA, benadrukt in gesprek met Sky Sports F1 dat Red Bull Racing niets illegaals heeft gedaan met betrekking tot het bib-mechanisme in de RB20. Het Oostenrijkse team staat onder een vergrootglas voor een mogelijk foefje, waarvan McLaren-CEO Zak Brown al heeft aangegeven dat de autobond dit tot de bodem moet uitzoeken.

Het nog relatief onbekende bib-mechanisme is donderdag wereldnieuws binnen de Formule 1 geworden. De FIA gaf op donderdag aan dat het de controles rondom de bib zou gaan aanscherpen en dat kwam dan weer door een klacht van één team na de kwalificatie in Singapore. Later maakte een woordvoerder van Red Bull Racing zelf bekend bij de BBC dat het team over zo'n soort mechanisme beschikt, maar dat het team dit nooit kon gebruiken, zodra de auto geassembleerd is. Tijdens de vrije training in Austin waren de mannen van de FIA te zien bij de RB20, waarbij het team moest aantonen hoe het systeem in elkaar zat. Daarnaast heeft de FIA uit voorzorg het onderdeel bij Red Bull verzegeld en daar waar de concurrentie wellicht dacht dat dit het Oostenrijkse team zou treffen qua prestaties, wist Max Verstappen vrijdagavond de sprintpole te pakken.

Geen indicatie dat er gesjoemeld is met bib-mechanisme

Ieder team beschikt over een mechanisme om de rijhoogte van de wagen aan te passen. Red Bull wordt er dus van beticht om dat te kunnen doen vanuit de cockpit en tijdens de eerste vrije training in Austin controleerde de FIA dat systeem. Tombazis benadrukt echter dat er geen illegale praktijken zijn gevonden. "Bij de vorige race werd ons erop gewezen dat bepaalde ontwerpen de hoogte van de voorkant van de auto, die sommigen een 'bib' noemen, in parc fermé zouden kunnen laten veranderen. We hadden geen aanwijzingen of bewijs dat iemand zoiets daadwerkelijk deed, wat duidelijk illegaal zou zijn onder de parc fermé-regels. Maar zoals ik al zei, we hadden geen duidelijke indicatie dat iemand zoiets deed, dus vanaf deze race hebben we gezegd dat het absoluut onmogelijk moet zijn om dat te doen", zo legt Tombazis uit.

'Teams worden snel opgewonden over elkaars auto'

De verdenking ligt vooral op het team van Red Bull, maar die beschuldig wil Tombazis uit de weg gaan: "Ik denk dat het vanaf nu zeker geen verhaal meer is. We hebben gedaan wat nodig was om te voorkomen dat er beschuldigingen komen, en het is natuurlijk een spannend kampioenschap, dus mensen worden snel opgewonden over elkaars auto's." Daarnaast heeft Motorsport.com vernomen dat de controles op het bib-mechanisme bij elk team worden uitgevoerd, zodat de FIA meer begrip krijgt over de werking van dit systeem.

