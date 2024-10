McLaren-CEO Zak Brown is van mening dat de FIA tot de bodem moet gaan uitzoeken of Red Bull mogelijk gebruik heeft gemaakt van het foefje dat op donderdag wereldkundig werd gemaakt. Het Oostenrijkse team heeft aangegeven dat hun bib-systeem nooit tijdens een parc ferme-situatie is gebruikt, maar daar twijfelt Brown bij Sky Sports F1 aan.

Op donderdag werd bekend dat de FIA, naar aanleiding van een klacht van een team in Singapore, met een aanscherping rondom de controles van de bib kwam. Het onderdeel zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de rijhoogte tussen de kwalificatie en de Grand Prix kan worden versteld, hoewel de FIA zo'n handeling niet heeft vastgesteld. Even was het gokken welk team zich hier eventueel schuldig aan had gemaakt, totdat een woordvoerder van Red Bull Racing bij de BBC liet optekenen over zoiets te beschikken, maar dat het nog nooit tussen een kwalificatie en race is ingezet. De FIA liet weten dat het geen sluitend bewijs had gevonden, maar dat het wel het onderdeel kon laten verzegelen, als het vermoedens zou hebben. Die verzegeling is er gekomen voor het raceweekend in Austin.

'Waarom is het zo ontworpen?'

Red Bull heeft zelf bij de BBC kenbaar gemaakt dat zij zo'n onderdeel hebben, maar benadrukte dat het niet onreglementaire is gebruikt. Het onderdeel is overigens ook gewoon gemeld bij de FIA, waar alle teams uiteindelijk inzicht in hebben. "Ik denk dus dat het onmiskenbaar is dat zij toegang hebben tot hun front bib vanuit de auto. Dat is onbetwist", zo gaat Brown er vanuit dat Red Bull wel degelijk de wagen in parc fermé een aantal keren heeft aangepast met een eventueel knopje op het stuur. "Waarom zou je het zo ontwerpen dat het zich binnen in de auto bevindt, terwijl de andere negen teams het buiten de auto ontwerpen? Vindingrijkheid is een onderdeel van de Formule 1, maar er zijn ook zwart-wit regels", zo insinueert Brown op een straf voor Red Bull, daar waar de FIA heeft aangegeven dat er geen sluitend bewijs is gevonden.

Brown ziet dat Red Bull bewust woorden koos om uitleg te geven

Een woordvoerder van Red Bull gaf aan dat de bib niet aan te passen is, zodra de auto in elkaar gezet is, maar in die bewoording ziet Brown een misleiding. "Zij [Red Bull] kozen hun woorden heel zorgvuldig en zeiden: 'wanneer de auto volledig is geassembleerd', maar het is toegestaan om de auto niet volledig geassembleerd te hebben in parc fermé als je werkt aan het comfort van de coureur." Daarnaast wijst hij naar het handelen van de FIA: "Als je slim geformuleerde opmerkingen ziet zoals 'Je kunt het niet doen wanneer de auto volledig is geassembleerd', maar ik weet dat de auto niet altijd volledig geassembleerd is, en de FIA voelt dan de behoefte om er een zegel op te zetten, waarom zou de FIA een zegel moeten plaatsen op iets dat niet toegankelijk is?" Volgens Brown moet de FIA dan ook in actie komen: "Ik zou graag wat meer antwoorden willen hebben voordat ik bereid ben om te zeggen: 'Oké, ik denk dat ze het wel of niet hebben gedaan,' maar ik denk dat de FIA het tot op de bodem zal uitzoeken."

