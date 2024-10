Hoewel Red Bull Racing heeft aangegeven dat hun bib-systeem geen onregelmatigheden kan opleveren, moet het Oostenrijkse team wel de boel veranderen van de FIA. Dat kost echter zoveel tijd dat het pas in Brazilië is voltooid. Tot die tijd wordt het onderdeel verzegeld, zo meldt Motorsport.com.

Op donderdag werd bekend dat de FIA, naar aanleiding van een klacht van een team in Singapore, met een aanscherping rondom de controles van de bib kwam. Het onderdeel zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de rijhoogte tussen de kwalificatie en de Grand Prix kan worden versteld, hoewel de FIA zo'n handeling niet heeft vastgesteld. Even was het gokken welk team zich hier eventueel schuldig aan had gemaakt, totdat een woordvoerder van Red Bull Racing bij de BBC liet optekenen over zoiets te beschikken, maar dat het nog nooit tussen een kwalificatie en race is ingezet. De FIA liet weten dat het geen sluitend bewijs had gevonden, maar dat het wel het onderdeel kon laten verzegelen, als het vermoedens zou hebben. Die verzegeling is er gekomen voor het raceweekend in Austin.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'FIA waarschuwde Red Bull na kwalificatie in Singapore over foefje'

Verzegeling totdat RB20 is aangepast

Vanaf het raceweekend in de Verenigde Staten worden de controles aangescherpt. Om te voorkomen dat er toch iets wordt aangepast terwijl de RB20 in parc fermé staat, wordt de wagen door de officials verzegeld. Daarnaast heeft Red Bull al laten weten dat het van plan is om het één en ander aan te passen. Die aanpassingen zijn echter zo grondig dat dit niet tijdens het raceweekend in Austin kan worden gedaan. Over twee weken reist het spektakel af naar Brazilië en daar moet de wijziging wel zijn voltooid.

Smile if you’re happy to be back in Austin 🤠#F1 || #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/z0klaoGWKF — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 17, 2024

Gerelateerd