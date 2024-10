Het raceweekend in Austin staat bol van de updates die de diverse teams hebben meegenomen. De laatste fase van het Formule 1-seizoen staat namelijk voor de deur en ieder team heeft wel wat meegenomen, behalve Ferrari.

Hoewel Red Bull Racing aangaf dat het met een groot pakket naar Austin zou afreizen, heeft het in vergelijking met de andere topteams nog relatief weinig nieuwe onderdelen meegenomen. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat deze onderdelen dermate veel impact hebben, dat het genoeg is voor het Oostenrijkse team om weer te knokken om de zeges, maar in het lijstje dat de FIA heeft geopenbaard hebben Mercedes en McLaren aanzienlijk meer updates aangebracht aan hun wagens.

Updates Red Bull Racing, McLaren en Mercedes

Red Bull heeft twee updates laten noteren bij FIA. Zo gaat het om de vloerranden die vernieuwd zijn, maar ook de engine cover is geüpdatete. Mercedes heeft maar liefst zes onderdelen verbeterd. Niet alleen is er een update van de voorvleugel gekomen, ook toont het Duitse team een nieuwe variant van de voorwielophanging, vloerranden, sidepod inlaat, engine cover en de achterste vloerranden. McLaren heeft zelfs zeven updates bij de FIA laten noteren. Een geüpdatete voorvleugel, voorwielophanging, nieuwe brake duct binnenkant en koeling voor de voorbanden, maar ook een nieuwe versie van de brake duct koeling aan de achterwielen. Daarnaast is er ook een nieuwe versie de vering aan de achterkant meegenomen en is er een aanpassing aan de beamwing gedaan. Ferrari is als enige topteam met lege handen aangekomen in Austin.

