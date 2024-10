Lando Norris wist in COTA zijn zevende pole position uit zijn carrière bij te schrijven in wat hij beschreef als de 'beste ronde van zijn carrière'. Max Verstappen was in zijn tweede run weliswaar bezig met paarse sectoren, maar de kwalificatie kwam vroegtijdig ten einde door de crash van George Russell.

Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie blikt Norris terug op het rondje in Q3 en benadrukt hij dat dit er niet meer in de MCL38 zat: "Het was waarschijnlijk de beste ronde van mijn carrière, denk ik. Ja, het was gewoon een hele mooie ronde. Ik had de lat eigenlijk te hoog gelegd, want bij mijn tweede ronde dacht ik: 'Jongens, ik denk niet dat ik hier veel ga verbeteren'. Dus ja, ik heb echt alles uit de auto gehaald." De eerste sessie van de zaterdag was de sprintrace en daar is veel bruikbare data uitgehaald: "We hebben behoorlijk wat veranderd na de sprintrace voor de kwalificatie vandaag, en we hebben zeker een stap vooruit gezet. Maar man, ik had nog steeds veel moeite. Dus ik wist gewoon dat ik iets meer risico moest nemen en net dat beetje extra moest geven. En het kwam gewoon perfect samen. Maar het was zeker geen ronde die ik had kunnen herhalen."

Alles uit de wagen geperst

Hoewel Norris vanaf pole position gaat starten, lijkt de RB20 in de Verenigde Staten de snelste wagen te zijn. De Brit doet nog altijd een gooi naar de wereldtitel en ziet zijn team knallen in de weekenden waarin de papaja-oranje bolide niet altijd de snelste is. "Mensen gaan me waarschijnlijk haten als ik dit zeg. We hebben zeker de beste auto gehad voor een aantal races dit jaar, vooral in de afgelopen twee, drie maanden, maar zeker niet elke race. In Singapore waren we, dat kan ik met vertrouwen zeggen, de beste. Bakoe, de race daarvoor, hoewel Oscar [Piastri] won, denk ik dat hij won omdat hij beter reed dan de anderen. Ik denk dat zowel Red Bull als Ferrari daar weer sneller waren. Mensen zijn het daar misschien niet mee eens, maar dat is onze versie van de gebeurtenissen. Dat is wat wij als team denken en geloven. Dus als we slechts twee races teruggaan, waren we niet de snelste auto. We waren dat wel vorige keer in Singapore, en door bepaalde dingen veranderen percepties."

Kansen Grand Prix van de Verenigde Staten

Tijdens de sprintrace kon Norris vanaf P2 geen aanval op de leidende Verstappen plaatsen. Vanavond start Norris vanaf pole position en hij verwacht dan ook een pittige race: "Het wordt moeilijk. Ik bedoel, ik ga mijn huiswerk doen. We hebben al wat veranderingen doorgevoerd om hopelijk in die richting te verbeteren. Maar de tijd zal het leren. We gaan hard werken. We hebben tot nu toe goed werk geleverd. Vakje één is afgevinkt. Maar morgen wordt een zware race."