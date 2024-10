Max Verstappen stevende af op pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar moest zijn laatste snelle run afbreken door een crash van George Russell. De Nederlander moest daardoor tekenen voor P2.

Het is vooralsnog een uitstekend weekend voor Max Verstappen op het Circuit of the Americas. De drievoudig wereldkampioen legde op vrijdag al beslag op pole position voor de sprintrace van zaterdag, die hij vervolgens foutloos wist te winnen. In de kwalificatie voor de Grand Prix enkele uren later leek de Limburger opnieuw bovenaan de tijdenlijst te gaan eindigen, maar in de slotfase ging het mis. Verstappen zat in zijn laatste run ruim onder de tijd van Norris, maar door een crash van George Russell moest hij zijn ronde afbreken en zodoende tekenen voor P2.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kind van de rekening

"In mijn eerste ronde in Q3 verloor ik veel tijd, dus dat is zonde", klinkt het na afloop. "Helaas kon ik mijn tweede ronde niet afmaken, anders hadden we denk ik een goede kans [op pole] gehad, maar dat is hoe het gaat. We staan nog steeds op de eerste startrij en de potentie was daar, dus dat is goed. We waren competitief vandaag. We hebben wat kleine veranderingen doorgevoerd, hopelijk pakt dat morgen ook goed uit."

Gerelateerd