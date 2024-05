Russell toont gênant filmpje van Leclerc: "Hou die maar voor jezelf"

Volgens George Russell heeft Mercedes in Monaco alles in huis om een goed weekend af te leveren. Zo zou de baan in Monte Carlo minder van de tekortkomingen van de W15 blootleggen, zo legt Russell op de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend uit.

De renstal uit Brackley probeert met man en macht de W15 aan de praat te krijgen, in de hoop dat de wagen kan strijden om de zeges. In Imola kwam Mercedes met Lewis Hamilton als zesde over de streep, Russell kwam een plekje daarachter over de streep. Het zijn de posities waar het trotse team zich vandaag de dag bij moet neerleggen, toch wijst Russell naar de geboekte progressie.

Mercedes zoekt naar balans

"We weten al het hele seizoen dat we moeite hebben om de balans tussen de hoge- en lage snelheidsbochten te vinden. We kunnen het [de auto] ofwel behoorlijk competitief krijgen op lage snelheid, maar dan hebben we het lastig tijdens de hoge snelheden. Dus we hopen dat we met relatief consistente bochtsnelheden op dit circuit iets competitiever zullen zijn", zo opent Russell optimistisch in Monaco.

Gat met Red Bull is verkleind

Dat McLaren en Ferrari wel stappen weten te maken, dat stemt hem positief: "Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt. Als je kijkt naar het gat ten opzichte van Red Bull, als je kijkt naar het gat vergeleken met de rest van het middenveld, dan hebben we vooruitgang geboekt." Toch wijst hij naar het team om te blijven ontwikkelen. "Dus we moeten ze aan het werk houden en die upgrades naar de auto brengen. Het hele team werkt nu keihard om die upgrades zo snel mogelijk te brengen."

Leclerc als tovenaar

Tijdens de persconferentie hing er een jolige stemming en werd het vijftal gevraagd wat hun favoriete film was. Charles Leclerc kwam met Harry Potter op de proppen en Russell vond direct nog een oude foto van de Monegask waarop hij te zien was als een tovenaar. Leclerc zag dat filmpje ook en reageerde: "Hou die video maar voor jezelf"

