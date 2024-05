Max Verstappen heeft een "mega aanbod" ontvangen van het F1-team van Mercedes, zo zegt oud-coureur Christijan Albers. Hoewel hij verwacht dat Verstappen niet voor de korte termijn instemt met het contract van Mercedes, denkt hij wel dat het realistisch is dat de Formule 1 een zogenoemde shock move gaat zien voor het seizoen van 2026. "Dan zou hij best wel eens een stap kunnen maken", zo klinkt het.

Dat Verstappen bovenaan het prioriteitenlijstje staat van Mercedes, is algemeen bekend. Daar maakt teambaas Toto Wolff ook absoluut geen geheim van. Hij heeft aangegeven nog maanden te willen wachten op de beslissing van Verstappen omtrent zijn toekomst. De kans is klein dat de Red Bull-coureur al na dit seizoen van team wisselt, maar richting 2026 bestaat die mogelijkheid wel degelijk. In dat jaar doen namelijk de nieuwe motorreglementen hun intrede en dan zit je doorgaans veiliger bij een absolute motorfabrikant, zoals Mercedes. En Wolff hoopt dat Verstappen zich dat ook realiseert. Om de Nederlander nog iets verder te 'motiveren', zou er een "mega aanbod" zijn gedaan, zo zegt Albers.

"Dán kan Verstappen wisselen van team"

"Verstappen denkt gewoon heel simpel: dit is nu nog het nieuwe tijdperk [qua reglementen, red.]. Volgend jaar gebeurt er niet heel meer, dat zijn meer updates, upgrades en development wat nog een beetje doorgaat op deze oude auto, en daarna ga je naar een compleet nieuw concept", zo begint Albers in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. "Dus het is heel simpel: kan hij dat volgende kampioenschap naar binnen harken met een andere auto, dan pak je natuurlijk altijd de beste auto. Als Red Bull, en dit is heel belangrijk, niet deze positie kan behouden - qua het oppermachtig zijn, en hij merkt dat hij niet meer competitief is, dan zou hij nog wel eens kunnen wisselen van team."

"Mega aanbod" ligt klaar voor Verstappen

Als Albers geconfronteerd wordt met het feit dat enkel Mercedes momenteel een optie is en zij slechts het vierde team zijn, erkent de voormalig F1-coureur dit, maar kijkt hij ook naar de andere kant. "Het is echt een drama dat team op dit moment, maar het jaar is nog best wel lang, we hebben nog maar een paar Grands Prix gehad. Ze hebben daar wel gewoon een mega aanbod gedaan om hem naar binnen te halen. En als sportman, is het ook echt een uitdaging, ik bedoel hoe fantastisch en gigantisch gaaf kan het zijn, zoals bijvoorbeeld een Michael Schumacher en Lewis Hamilton, om van een team weg te gaan en te proberen met een ander team wereldkampioen te worden."

Kort samengevat

Kort samengevat moeten we volgens Albers van het volgende uit gaan: “Als Red Bull sterk blijft, dan blijft hij voor 2025. Maar ik geef geen garanties voor 2026. Dan zou hij best wel eens een stap kunnen maken", aldus de 45-jarige oud-coureur.

