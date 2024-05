'Max Verstappen tóch naar Mercedes in 2025?'

Max Verstappen (26) trekt mogelijk toch sneller dan verwacht de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht. Het was al bekend dat Verstappen hoog op het lijstje stond bij het Formule 1-team van Mercedes, maar het leek erop dat een overstap op z'n vroegst in 2026 zou plaatsvinden. Daar is nu verandering in gekomen, want na de F1 Grand Prix van Monaco is de toekomst van Verstappen allerminst zeker, zo meldt F1-Insider.

Dat Mercedes bereid is alles op alles te zetten om Verstappen naar Brackley te halen, is publiek geheim. Wolff heeft al meermaals laten weten de nodige risico's te willen nemen als hij daarmee zijn kansen vergroot om de superster van Red Bull Racing binnen te hengelen. De Mercedes-teambaas leek echter geduld te moeten hebben, want áls Verstappen al zou vertrekken bij Red Bull, dan zou dit op z'n vroegst voor het seizoen van 2026 zijn, wanneer de nieuwe motorreglementen hun intrede doen. Echter, de kaarten zijn opnieuw geschud sinds de Grand Prix van Monaco, zo laat bovengenoemde bron weten. Het is niet langer uitgesloten dat Verstappen spoedig zijn vertrek bij Red Bull Racing zal aankondigen.

Korte termijn toekomst Verstappen 'staat niet langer vast'

Recentelijk was het iets stiller rondom een potentieel vertrek van de Limburger bij het kampioensteam, 'maar na de GP van Monaco zou dat weer kunnen veranderen', zo laat F1-Insider weten. 'Voorafgaand aan de race in Monaco van afgelopen zondag werd het zeker geacht dat wereldkampioen Max Verstappen (26) in 2025 bij Red Bull zou blijven en pas in 2026 een overstap naar Mercedes zou overwegen. Maar dit staat niet langer vast in aanloop naar de Grand Prix van Canada op 9 juni'. Bronnen hebben aan hen laten weten dat 'bepaalde gebeurtenissen in Monaco' Verstappen en zijn management hebben bewogen de toekomst nog eens te heroverwegen.

Verstappen in 2025 naar Mercedes F1?

Het oorspronkelijke plan van Verstappen en co. leek om nog minstens een seizoen bij Red Bull te blijven, maar dit is niet langer in beton gegoten, zo heeft F1-Insider vernomen. 'Bepaalde gebeurtenissen in Monaco kunnen ertoe leiden dat de drievoudig wereldkampioen volgend jaar een coureur van de Zilverpijlen wordt', zo klinkt het. Dat Verstappen niet blij was met de auto in Monte Carlo, is bekend, maar er speelde nog meer achter de schermen.

