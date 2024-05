Hamilton tijdens uniek interview: "Dan dacht ik wel: 'laten we die idioot uitroken'"

Lewis Hamilton (39) verschijnt vandaag met een uniek interview in het populaire Hot Ones op het YouTube-kanaal van First We Feast. Daarin vertelt de zevenvoudig wereldkampioen uiteraard over zijn leven in de Formule 1, maar des te meer ook over zijn activiteiten buiten de baan en hoe hij door het leven gaat. In een eerste teaser krijgen we alvast een voorproefje.

Hot Ones is een populaire YouTube-serie, geproduceerd door First We Feast, een kanaal dat zich voornamelijk richt op culinaire content. In de show interviewt presentator Sean Evans verschillende beroemdheden, terwijl ze ondertussen kippenvleugeltjes eten. Deze zogeheten chicken wings worden naarmate het interviewt vordert steeds scherper en pittiger gemaakt met verschillende sauzen. Dit in combinatie met een unieke vraagstelling, maakt dat Hot Ones onwijs populair is en in diverse opzichten afwijkt van de traditionele interviews. Je krijgt dus een inkijkje in het leven van de beroemdheden die je normaal niet snel zou zien. Dit geldt ook voor Hamilton, zo zien we in de teaser, die gisteren werd gedeeld.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton heeft "meerdere keren afgezegd"

In de teaser zien we dat Evans vraagt of Hamilton nerveus is om dit interview te doen, waarop de Brit eerlijk aangeeft in het verleden het Hot Ones-interview meerdere keren af te wijzen. "Je weet het, ik heb meerdere keren afgezegd", zo lacht Hamilton, waarop Evans reageert: "Ja, dat weet ik, maar weet je wat dan aardig is aan jou, je hebt me wel een keer een vetplantje opgestuurd." Ook krijgt Hamilton vragen over wat het verschil is tussen opgejaagd worden of de jager zijn in de Formule 1. "Ik denk dat het makkelijk er is om te jagen", zo zegt Hamilton daarover. "Als je jaagt en je maakt fouten, dan kom je ermee weg, je valt misschien twee plekken terug en dan kun je je weer herpakken. Maar als je aan de leiding ligt, is het gewoon veel zenuwslopender."

Verstappen over boordradio in Monaco: "F*ck me! Had m'n kussen mee moeten nemen"Lees meer

"Laten we die idioot uitroken!"

Ook gaat het over het leven van Hamilton buiten de baan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de zevenvoudig wereldkampioen bij het rode stoplicht staat te wachten en een paar jonge gasten komen in hun auto naast hem staan? "Ik heb mensen gehad bij het stoplicht die dan wilden racen. Ja - en zeker toen ik nog wat jonger was, had ik het gevoel van: 'Ja, we gaan er voor, laten we die idioot uitroken!'", aldus de coureur uit Stevenage. Het hele interview verschijnt later vandaag en kun je teruglezen op de website van GPFans.

