Lewis Hamilton zal zich hard maken om enkele vrouwelijke acteurs te strikken voor 'zijn' Formule 1-film, die hij binnenkort gaat uitbrengen met Apple TV+. Niemand minder dan Brad Pitt zal de hoofdrol gaan spelen in deze film, maar Hamilton hoopt dat er ook een paar vrouwen op de voorgrond kunnen treden.

Hamilton is op de achtergrond druk bezig om een film te maken over de Formule 1. In zijn rol als producer is hij ook nauw betrokken bij de casting en hoopt hij enkele vrouwen een rol toe te kunnen schuiven. Pitt speelt in de film de hoofdrol en zal in de huid kruipen van een voormalig Formule 1-wereldkampioen die zijn comeback maakt in de sport als begeleider van een jong talent, waarmee hij nog één keer voor het kampioenschap wil gaan. Hamilton hoopt echter dat er ook een vrouwelijke coureur in de film te zien gaat zijn en wil daarnaast ook enkele vrouwelijke monteurs op de voorgrond laten treden.

Meer vrouwen in de film én in de Formule 1

Het is algemeen bekend dat Hamilton een fervent voorvechter is van diversiteit en inclusiviteit. De zevenvoudig wereldkampioen heeft al meerdere malen uitgesproken dat hij hoopt dat er in de toekomst meer vrouwen actief zullen zijn in de Formule 1. Hij vindt het dan ook zijn taak om met zijn film 'het goede voorbeeld' te geven. "Het is mijn taak en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat diversiteit terug te zien is in de film. Ik wil dat het is zoals de Formule 1 er in de toekomst uit zou moeten zien en nu al uit had moeten zien", zo vertelde hij onlangs bij de lancering van de W14.

Vrouwelijke coureur en monteurs in F1-film

En daarom hoopt Hamilton in zijn rol als producer wat te kunnen bewerkstelligen voor de film. "Ik wil in mijn film vrouwelijke monteurs zien en ik zou het geweldig vinden om een vrouwelijke coureur te zien”, zo liet hij optekenen. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog even afwachten. Naast Hamilton, zijn ook de bekende producer Jerry Bruckheimer en regisseur Joseph Kosinski verbonden aan de film. Wanneer de film op het witte doek verschijnt, is nog niet bekend.

