Hamilton onder vuur van autoverhuurbedrijf vanwege roekeloos rijgedrag

Vincent Bruins

Vrijdag 25 november 2022 17:02 - Laatste update: 17:28

Lewis Hamilton deelde gisteren een video op Instagram waarin te zien is dat hij scheurt met een Nissan Skyline GT-R R34 over de snelwegen van Tokyo. Het autoverhuurbedrijf is echter niet te spreken over zijn rijgedrag.

Hamilton schreef bij de gedeelde video: "Ik hou alleen van rijden op de racebaan, maar ik maak uitzonderingen." Al driftend en scheurend in de witte Nissan Skyline GT-R R34 haalde hij snelheden van ten minste 160 kilometer per uur. Het autoverhuurbedrijf die de Skyline aan de zevenvoudig wereldkampioen had uitgeleend, wist echter niet dat Hamilton de verkeersregels aan zijn laars zou lappen.

Artikel gaat verder onder video

Skyline

JDM-auto's (Japanese domestic market) zijn de laatste tijd zeer populair geworden. Een Nissan Skyline van de R34-generatie en GT-R-specificatie in goede staat is tegenwoordig meerdere tonnen waard. Hamilton bleek dit exemplaar te hebben geleend van Omoshiro Rentacar. Het autoverhuurbedrijf was van tevoren echter niet op de hoogte van zijn rijgedrag. In een story op Instagram lieten ze weten: "Wij verbieden dit soort rijgedrag. Dit is een verschrikkelijke daad die gedaan is zonder onze toestemming."

OOK INTERESSANT: Hamilton verruilt oude Mini Cooper in voor driften met Nissan Skyline R34 GT-R

160 km/u

De maximum snelheid op de zogenaamde Metropolitan Expressway in Tokyo, het snelwegennetwerk dat door de hoofdstad van Japan loopt, is 80 kilometer per uur en op sommige plekken zelfs 60. Hamilton zou dus twee keer sneller hebben gereden dan de maximum snelheid.