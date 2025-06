Lewis Hamilton (40) heeft op social media de aandacht naar zich toe getrokken. Het is niet iets wat hij heeft geplaatst dat zijn Instagram in de schijnwerpers heeft gezet, maar iets dat hij heeft verwijderd. Hamilton heeft namelijk iedereen ontvolgd op zijn account, inclusief Ferrari en zijn hond Roscoe.

Hamilton heeft een kleine 40 miljoen volgers op Instagram en is daarmee één van de meest gevolgde sportatleten ter wereld. Tot voor kort volgde hij zelf ook een handjevol accounts, maar daar is nu niets meer van over. Hamilton heeft iedereen, inclusief zijn werkgever Ferrari, ontvolgd. Dat Hamilton op dit moment niet happy is bij Ferrari, is een understatement, maar dat lijkt niet de aanleiding te zijn voor het ontvolgen van het officiële account van zijn broodheer. Hamilton heeft immers iedereen ontvolgd. Zelfs zijn eigen hond Roscoe. De bulldog van Hamilton heeft zijn eigen Instagram-account met 1,2 miljoen volgers, maar zijn bloedeigen baasje volgt hem niet langer. Wat de reden is van het plotseling ontvolgen van alle accounts, is niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton ontvolgt iedereen op Instagram, maar is wel actief

Het is echter niet zo dat Hamilton inactief is op social media. Op zijn Instagram-account is te zien dat hij gewoon frequent dingen plaats op zijn feed. Zo deelde hij recentelijk nog een foto van hemzelf met Mbappe, een foto waar hij mededeelt met Mission44 het onderwijs te willen verbeteren en een teaser voor de Grand Prix van Las Vegas. Het blijft dus een raadsel waarom Hamilton ervoor heeft gekozen om iedereen, inclusief Ferrari en zijn eigen hond Roscoe, te ontvolgen.

Gerelateerd