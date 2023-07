Hamilton en actrice Eiza González gespot op jacht van 285 miljoen dollar in Ibiza

Redactie

Dinsdag 18 juli 2023 09:56 - Laatste update: 09:59

Lewis Hamilton is afgelopen week gefotografeerd terwijl hij aan het genieten was op een enorm luxueus jacht in Ibiza. Dit deed de zevenvoudig wereldkampioen echter niet alleen. Hij was in gezelschap van onder meer de Mexicaanse actrice Eiza González en de Noorse tennisster Jenny Stray Spetalen.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië, hadden de coureurs even hun handen vrij en konden ze genieten van een paar vrije dagen. Hamilton besloot deze tijd te gebruiken om richting Ibiza te vliegen. Daar ging hij op een uiterst luxueus jacht het water op. De Brit bevond zich in een gezelschap van meerdere celebrities, waaronder de Mexicaanse actrice González, maar ook tennisster Spetalen en filmregisseur Baz Luhrmann. González voegde zich bij Hamilton op de boot na de aankondiging van de Hollywood-staking. Ze pakte haar koffers en vloog naar Spanje, waar ze zichtbaar genoot van haar ongeplande vakantie.

Hamilton en González genieten op peperduur jacht

De foto's - afkomstig van The Grosby Group - werden exclusief verspreid door Quien en zij beweren dat Hamilton en González genoten op een jacht ter waarde van 285 miljoen dollar. Hoewel er geen intieme beelden zijn van Hamilton met González of Spetalen, meldt Quien wel dat het samenzijn van de Mercedes-coureur met de dames "de aandacht" heeft getrokken. Dit is met name vanwege het feit dat de 33-jarige González vrijgezel is en recentelijk heeft aangegeven open te staan voor de liefde.

Geen romantische vonken aan kust van Ibizia

“Ja, ik ben ambitieus en ja, ik date en ga uit, en ik blijf niet bij iemand als ik me er niet goed door voel en een betere versie van mezelf word. Als dat me voorbij 150.000 mensen brengt, dan doe ik het, want ik verdien iemand die me een beter mens maakt", zo liet González weten aan L'Officiel. Maar het lijkt erop dat de Mexicaanse actrice en Hamilton vooral vrienden zijn. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn pijlen de laatsten tijd vooral gericht op Shakira, met wie hij de afgelopen maanden zeer regelmatig gezien wordt.

Hamilton geniet in en op het water

Hoe dan ook, Hamilton leek het in ieder geval enorm naar zijn zin te hebben aan de Spaanse kust. Op de foto's is te zien hoe hij ontspant op een enorme roze opblaasflamingo en al flyboardend over de Middellandse wateren gaat. Hamilton onthulde eerder al dat hij enorm geniet wanneer hij in het water is. "Wat ik er echt leuk aan vind, is dat je je telefoon niet bij je hebt, waardoor je echt tijd hebt voor jezelf, kunt nadenken en gewoon de golven kunt laten gaan om te ervaren hoe krachtig moeder natuur is", zo zei hij tegen GQ.

Artikelfoto is deels afkomstig van het VOGUE Taiwan YouTube-kanaal.