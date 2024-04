Lewis Hamilton leidde de eerste helft van de F1 Sprint op het Shanghai International Circuit, nadat hij de leiding had afgepakt van Lando Norris. De ervaren Mercedes-coureur legt uit wat zijn jonge landgenoot had moeten doen om zijn kans op de Sprintzege in China niet te verliezen.

Norris had de pole position verdiend na een sprintkwalificatie waarin regen zorgde voor spektakel. De McLaren-coureur was zo'n anderhalve seconde sneller dan wie dan ook. Bij de start van de Sprint kwam hij niet zo goed weg als Hamilton die daardoor aan zijn binnenkant kon duiken. Norris kwam op het vuil terecht en gleed van de baan af in de eerste bochten. Hij viel terug naar P7 en werd, dankzij een lekke band voor Fernando Alonso, uiteindelijk zesde. Hamilton had de eerste positie in handen, totdat hij werd ingehaald door Max Verstappen halverwege de korte race.

Veel over de auto geleerd

"Ik was vergeten hoe het voelde om vooraan te rijden en was dankbaar voor dat moment," vertelde Hamilton bij de persconferentie na de Sprint. "We hebben geluk gehad met de regen gisteren en dat we ertoe in staat waren om daar gebruik van te maken, aangezien onze pace [in het droge] niet sterk genoeg zou zijn geweest om zo hoog te kwalificeren als dat. Maar ik heb er het beste van gemaakt. Ik had een geweldige start en wist Fernando achter me te houden en een voorsprong op te bouwen. Eerlijk gezegd, ik ben veel over de auto te weten gekomen, wat ons in ieder geval een richting heeft aangeduid waar we moeten verbeteren. Ik ben erg blij om hier weer te staan."

Advies voor Norris

Hamilton ging dieper in op wat er gebeurde in de openingsronde en heeft nog advies voor Norris. "Ik had uiteraard een geweldige start en had de lijn aan de binnenkant. Hij probeerde aan de buitenkant te blijven en pushte tot het maximale, en ik zette alles op alles om te proberen de positie te behouden, en uiteindelijk kwam hij op het vuil aan de buitenkant terecht. Er is een punt waar, als je ietsje te ver gat, er totaal geen grip meer is. In zo'n scenario had hij gewoon de positie moeten opgeven en achter mij moeten aansluiten. Hij had waarschijnlijk toch de snelheid gehad om me weer in te halen."

