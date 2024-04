Lewis Hamilton is als tweede over de streep gekomen in de F1 Sprint op het Shanghai International Circuit. De Mercedes-coureur lag de eerste helft van de wedstrijd aan de leiding, maar kon Max Verstappen niet achter zich houden.

Hamilton ving de korte race van 19 ronden aan vanaf de tweede positie. De Brit maakte een geweldige start mee en dook aan de binnenkant van landgenoot en polesitter Lando Norris. De laatstgenoemde ging wijd door de tweede bocht en viel terug naar de zevende plek. Hamilton wist Fernando Alonso achter zich te houden en leek af te stevenen op een sprintoverwinning. Verstappen had wat batterijproblemen, maar deze werden al snel opgelost en dus kon hij jagen op Alonso en Hamilton. Hij ging al gauw voorbij aan Alonso en bij het ingaan van de tweede helft moest ook de Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen geloven aan de snelheid van de Red Bull. Hamilton werd tweede op 13 seconden achterstand van Verstappen.

Beste resultaat in lange tijd

"Dit is het beste resultaat dat ik in lange tijd behaald heb," begon Hamilton in de traditionele interviews direct na de Sprint. "Natuurlijk ben ik ongelooflijk blij en dankbaar. Uiteraard konden we niet met de Red Bulls vechten vandaag, maar dit is een enorme stap vooruit, een enorme verbetering. De regen [in de sprintkwalificatie] heeft natuurlijk ook geholpen. De race was een uitdaging en waarschijnlijk als ik verder achteraan was begonnen, had ik niet zo'n resultaat kunnen boeken. Maar ik heb veel kunnen leren van de auto tijdens deze korte stint, dus ik kijk uit naar morgen."

Hopen op betere kwalificatie

"Over één rondje zijn we volgens mij echt niet zo snel als de Red Bulls en de Ferrari's, en de McLarens staan denk ik ook nog wel voor ons evenals de Aston Martins," vervolgde de Mercedes-coureur. "We staan waarschijnlijk wel dichtbij de Aston Martins, maar dat zien we later vandaag [tijdens de kwalificatie] wel. Ik denk niet dat we voor een plekje op de voorste rij kunnen vechten, maar gelukkig kunnen we wel wat aanpassingen aanbrengen om hopelijk de auto te verbeteren in de aankomende drie uur. Hopelijk hebben we dan een betere kwalificatiesessie dan we in het verleden hebben gehad."

