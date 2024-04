De wereldkampioen van 2016, Nico Rosberg, was niet heel erg gecharmeerd van een opmerking die hij naar zijn hoofd kreeg geslingerd nadat hij samen met de oudgedienden van Sky Sports F1 de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari besprak.

Rosberg was zelf in 2016 in een verhitte strijd met de zevenvoudig kampioen verwikkeld. Daarbij werden de nodige psychologische spelletjes gespeeld en het was zelfs zo erg dat de Duitser er na dat seizoen mee ophield. Voor Hamilton is het 2024-seizoen het laatste jaar dat hij bij Mercedes rijdt, want vanaf volgend jaar neemt hij het plekje in van Carlos Sainz bij Ferrari.

Hamilton zal zich laten gelden bij Ferrari

Charles Leclerc zit volgend seizoen nog wel bij de Scuderia en Rosberg weet maar al te goed hoe het is om Hamilton als teamgenoot te hebben. Rosberg beschouwt Leclerc niet als een ruziezoeker en Hamilton wil natuurlijk zo snel mogelijk zijn plekje opeisen binnen Ferrari. "We kijken allemaal weer uit naar die dynamiek. Charles lijkt mij niet iemand die teveel in conflict komt met zijn teamgenoten, dat maakt het wel makkelijker", zo stelt de enkelvoudig wereldkampioen. Analist en voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok onderbrak Rosberg met de opmerking: "Zoals in jouw tijd?" De Duitser was allerminst gecharmeerd van die opmerking: "Nee, kom op, dat is niet aardig om te zeggen."

Gelijkwaardig niveau

Als Rosberg vervolgens inhoudelijk het duo bekijkt, dan verwacht hij dat de 39-jarige Engelsman zijn borst nat kan gaan maken. De pure snelheid acht hij namelijk op dit moment hoger bij Leclerc, dan bij Hamilton. "Vanuit dat oogpunt zal het misschien niet al te extreem pittig zijn. Maar desondanks, ik bedoel, Charles is waarschijnlijk de op één na beste in de kwalificaties, na Max Verstappen, zou je op dit moment kunnen zeggen. Dus ja, het wordt echt een zware strijd voor allebei. En ik denk dat het niveau redelijk vergelijkbaar is, dus het wordt geweldig om naar te kijken", sluit Rosberg handenwrijvend af.

