Hoewel Lewis Hamilton kortstondig kon genieten van de snelste tijd tijdens de Sprint Shootout is het toch Lando Norris geworden die de sprintrace in China vanaf P1 mag gaan starten. De McLaren-coureur kreeg zijn snelste rondetijd terug, nadat de wedstrijdleiding in eerste instantie dat rondje had afgepakt, na een overschrijding van de track limits.

De wedstrijdleiding had het tijdens de kwalificatie voor de sprintrace maar druk met de track limits. Diverse coureurs zagen hun tijden verdwijnen, zo ook Norris. Toch was zijn momentje buiten de baan net voordat hij aan zijn snelle ronde begon en dus draaide de FIA de beslissing terug. Daardoor zal Hamilton vanaf P2 moeten gaan starten en daar zal dan ook de hoop voor Mercedes op liggen, want George Russell bleef achter in SQ2 met een elfde positie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Meer dan half miljoen kijkers stemden af op Viaplay TV tijdens openingsweekend Japan

Wolff Kan leven met beslissing van FIA

Tegenover Sky Deutchland is Wolff helder over de uitslag van de Sprint Shootout. "Ik zag dat hij [Norris] met vier banden buiten de baan was, maar in alle eerlijk was die ronde nog langzamer. Hij zou waarschijnlijk nog sneller hebben gereden, dus ja, ik kan er wel mee leven", zo heeft Wolff geen moeite met de keuze van de internationale autosportbond. Daarnaast wijst Wolff vooral naar de eigen problemen. "Het ging vrijdag om de juiste voorbereiding van de banden. Dat moet voor onze auto heel precies gebeuren."

OOK INTERESSANT: Marko zag slimmigheidje Hamilton: 'Bij Verstappen lukte dat niet, vraag me af waarom'

Hamilton en Russell te lang laten wachten in pitstraat

Aan het begin van SQ2 waren de Mercedessen als één van de eersten op de baan en van die keuze baalt Wolff achteraf. "Ik ben best wel boos omdat we onze rijders te vroeg naar het circuit hebben gestuurd in SQ2. We hadden achteraf beter kunnen wachten in de garage, zelfs al hing dat risico op regen er." De banden koelde simpelweg te veel af. "Als je vervolgens twee minuten bij het stoplicht moet stilstaan, dan zijn de banden steenkoud en werkt onze wagen niet meer", zo krabt hij zich achter de oren. Voor de camera van de Britse tak van Sky Sports F1 wordt Wolff door Ted Kravitz gevraagd of hij ook niet blij is met een volledige Britse eerste startrij, waarop de teambaas gevat reageert. "Ja, ik was die Britse invalshoek even vergeten, daar kun je trots op zijn."

Gerelateerd