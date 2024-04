Hoewel er toch wel wat gemengde reacties kwamen op het nieuws dat Viaplay samen met Talpa Network SBS9 heeft getransformeerd naar Viaplay TV, blijken er toch heel wat kijkers te hebben afgestemd tijdens het openingsweekend in Japan.

Begin april kwam spontaan het nieuws dat Viaplay samen met Talpa Network de handen ineen heeft geslagen en dat diverse sporten van de Scandinavische streamingdienst ook op het open kanaal SBS9 te bewonderen zijn. Dat kanaal kreeg overigens wel een nieuwe naam, namelijk: Viaplay TV. De Formule 1 is ook onderdeel van de zender en is ook te zien op het kanaal, ondanks een vertraging van een aantal uren. Wie de sessies live wil bekijken, zal nog steeds een abonnement moeten afnemen bij de streamingdienst. Het alternatief is een abonnement op F1 TV Pro.

Kijkcijfers openingsweekend Viaplay TV

Op vrijdag 5 april was de transformatie van de zender SBS9 rond en om 07:55 uur volgde live de eerste vrije training in Japan. Daar keken in totaal zo'n 669.000 mensen naar volgens Nationaal Media Onderzoek en het was het best bekeken programma van die dag op de zender. Het bedrijf rekent een kijker toe als deze minimaal één minuut lang onafgebroken op zender is afgestemd. Op zaterdag om 13:00 uur werd de kwalificatie uitgezonden en hoewel de sessie niet live was, keken er toch zo'n 560.000 mensen naar. De herhaling van de kwalificatie om 21:45 uur in de avond scoorde ook nog eens 302.000 kijkers. De Grand Prix van Japan op zondag kon rekenen op 643.000 kijkers en ook deze sessie was niet live.

Uitzendrechten

De Scandinavische partij heeft zich daarnaast verzekerd van de uitzendrechten van de koningsklasse voor nog minimaal vijf jaar, zo wist De Telegraaf donderdag te melden. Er is voorlopig nog geen officiële bevestiging naar buiten gekomen, maar het open net lijkt toch een flinke rol te hebben gespeeld in de afweging van de FOM. Zo blijkt volgens de NOS namelijk dat het bod dat Vodafone/Ziggo had neergelegd hoger was dan dat van Viaplay. Desondanks lijkt laatstgenoemde toch de partij te zijn die ook de komende seizoenen de verrichtingen van Max Verstappen en zijn collega's mag uitzenden in Nederland.

