Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk leveren in de ogen van Tom Coronel een betere job af dan Olav Mol en Jack Plooij destijds deden. De coureur trekt in de podcast Formule 1 Paddockpraat de vergelijking en zet het duo van Viaplay boven het duo van Ziggo Sport.

Sinds 2022 zijn er nieuwe stemmen onder de Formule 1-beelden in de naam van Valkenburg en Heemskerk. Mol en Plooij zijn nog wel te horen in België, via Grand Prix radio. Het duo versloeg voorheen de races op locatie voor Ziggo Sport, maar sinds Viaplay de uitzendrechten heeft overgenomen is daar ook een eind aangekomen. Coronel was ook in de hoogtijdagen van Ziggo Sport aanwezig en vergelijkt zijn tijd daar, met de huidige situatie bij Viaplay. De coureur is overigens ook vaak als pitreporter actief voor de Scandinavische dienst, ook wordt hij als analist opgetrommeld.

Jolige sfeer

Volgens Coronel is de kritiek die Viaplay in het begin kreeg begrijpelijk. "[Het is] wat serieuzer. We hebben iets meer tijd om de materie uit te leggen en in het begin was het even lastig om het met je collega's te finetunen. Maar we zitten nu op een level waarvan ik denk dat het serieus knap is, hoe we dat gedaan hebben." De 'jolige' sfeer die er hing in het Race Café miste Coronel wel toen hij net aankwam bij Viaplay. "Daar zat een bepaalde stijl in wat ook tijd nodig had om een gevoel te krijgen. Uiteindelijk is dat zes jaar zo geweest en in het begin heb ik dat ook wel een beetje gemist, omdat ik ook met die collega's heb gewerkt."

Heemskerk en Valkenburg boven Plooij en Mol

Daarnaast ziet Coronel ook dat er soms wat onwetendheid zit bij de kijkers. "Als ik soms het commentaar lees dan denk ik: jongens jullie hebben geen idee waar Nelson vandaan komt." Toch snapt hij dat kijkers vasthouden aan wat ze kennen, maar Coronel plaatst het huidige duo, boven dat van Ziggo. "Olav en Jack zijn ook heel lang de stemmen geweest van de Formule 1, maar er is een nieuw tijdperk aangekomen, die gewoon erg sterk is en zo goed is. Mijn gevoel zegt en misschien is het een hele harde uitspraak: ik vind ze beter, klaar."

